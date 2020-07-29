Опубликовано видео пойманного в Балашихе крокодила 

В подмосковной речке обнаружили крокодила. О том, что в одном из водоемов Балашихи появился экзотический обитатель, первый сообщил главный редактор газеты « Подмосковье сегодня».

Каким образом хищник поселился в речке Вьюнке, протекающей у деревни Русавкино-Романово, пока неизвестно. Однако животное удалось выловить, теперь оно находится в селе Парфентьево.

По словам экспертов, если бы крокодил остался на воле, то не смог бы пережить российскую зиму. При температуре воды ниже 23 градусов организм тропического зверя впадает в анабиоз.