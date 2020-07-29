Дождь из лифчиков и трусов прошел в Подмосковье

Дождь из лифчиков и трусов выпал на детскую площадку в Сергиевом Посаде. Местные жители обнаружили женское нижнее белье на горке и качелях, а один автовладелец намерен требовать компенсацию за помятую машину — после необычных осадков на ней появились вмятины.

Обнаружившие предметы дамского гардероба во дворе дома были крайне обескуражены, однако некоторые из них не преминули воспользоваться случаем пополнить свой гардероб — нижнее белье было абсолютно новым.

Доподлинно неизвестно, кто решил таким образом обрадовать представительниц прекрасного пола. Предполагают, что комплекты женского туалета сбросили с воздушного шара.