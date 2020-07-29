Чем Байден обидел Путина

"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
- Россию возмутило высказывание о Путине кандидата в президенты США Джо Байдена
- Новому перемирию в Донбассе предрекли бесславный конец
- Главная конкурентка Александра Лукашенко продолжает делать громкие заявления
- Евросоюз продлил закрытие границ с Россией
- Песни Ольги Бузовой запретили включать в сауне
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