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Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 1 час назад
Чем Байден обидел Путина
Фото: Рамблер
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
  • Россию возмутило высказывание о Путине кандидата в президенты США Джо Байдена
  • Новому перемирию в Донбассе предрекли бесславный конец
  • Главная конкурентка Александра Лукашенко продолжает делать громкие заявления
  • Евросоюз продлил закрытие границ с Россией
  • Песни Ольги Бузовой запретили включать в сауне
Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.
Видео дня. У рыжего из «Иванушек» появилась молодая невеста
Общество , Александр Лукашенко , ЕС , Apple , Google
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