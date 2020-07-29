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Больные COVID-19 раскрыли причину эпидемии 

Алиса Селезнёва и ещё 2 47 минут назад
Больные коронавирусом раскрыли причину эпидемии
Фото: © URA.RU
По мнению лечащихся в Иркутской городской клинической больнице №1 пациентов с коронавирусом, эпидемия не прекращается из-за безответственного поведения людей и игнорирования масочного режима. Об этом пишет «Российская газета», журналисты которой побывали в красной зоне больницы.
По словам одной из пациенток Натальи Мишариной, она везде носила маску и соблюдала все правила гигиены, однако все же заразилась.

«Я думаю, что это общественный транспорт… Люди ведут себя крайне безответственно. И вот результат — госпиталь переполнен. А болеют очень тяжело», — отметила она.

Еще один пациент Евгений Хушев отметил, что был вынужден нарушить режим самоизоляции из-за того, что «приболела теща». А его сосед по палате заявил, что раньше не верил в коронавирус, не носил маску и в итоге оказался в больнице.
«Рамблер» писал, что в декабре в Китае началась вспышка COVID-19. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 16,6 млн человек. В России за все время число заболевших превысило 823,5 тыс. человек.
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Общество , Социология , "Российская газета"
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