В Саратовской области ужесточат масочный режим 

Контроль за соблюдением масочного режима в Саратовской области , где сохраняется число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на уровне выше 90, необходимо ужесточить, заявил губернатор Валерий Радаев

"Ситуация к лучшему не меняется, это очевидно. Поэтому поручаю председателю правительства, руководителю штаба по борьбе с коронавирусом совместно с управлением Роспотребнадзора рассмотреть необходимость точечного усиления ограничительных мер. Жесткий масочный контроль должен быть там, где высоки риски заражения и систематически не соблюдаются санитарные нормы. Штабу такую работу нужно организовать уже завтра", — сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.

"Стабильность ежедневной статистики сохраняется. Причем по данным на сегодняшний день новые случаи зафиксированы только в двух районах — Саратовском и Аткарском, а на областной центр пришлось 93 заболевших. К сожалению, рекомендации о строгом соблюдении масочного режима так и не выполняются, будь то транспорт, магазины, рынки, места скопления граждан… Дальше ждать, констатировать, что все очень тревожно, уповать на сознательность работодателей, граждан, на всеобщую дисциплину мы больше не можем", — пояснил он.

Руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова на заседании уточнила, что ежедневно в регионе регистрируются по 94-96 новых случаев COVID-19.

Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 9111 случаев заражения коронавирусом, в том числе 96 за последние сутки, умерли 56 пациентов, выздоровели 5369.

Ранее власти до 31 июля запретили в области все массовые мероприятия и работу бассейнов, кафе и ресторанам разрешили работать на открытых площадках без обслуживания посетителей в помещениях, также в регионе открылись музеи и турбазы. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. На карантин закрыто село Новополеводино Балаковского района.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.