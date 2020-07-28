Стали известные минимальные баллы ЕГЭ

Министерство науки и высшего образования обнародовало проект приказа об установлении минимальных баллов, необходимых для поступления в подведомственные образовательные учреждения, в 2021/22 учебном году. Соответствующий проект опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту документа, минимальное количество баллов по обществознанию — 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44, по русскому языку, литературе и географии — 40. Минимальным порогом по математике, химии, физике и биологии планируется сделать 39 баллов, по истории — 35, по иностранному языку — 30.

"Образовательным организациям, находящимся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, организовать прием лиц по программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета) с учетом установленных в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа минимального количества баллов", — говорится в проекте приказа.

Общественное обсуждение продлится до 12 августа.