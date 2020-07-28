Россияне готовятся к двум новым выплатам 

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, встали ли они на учет в службе занятости в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Как выяснилось, 43% опрошенных на учет встали, поскольку в этот период потеряли работу. Ее же потеряли и 29% респондентов, однако на учет они не встали.
21% россиян ответили, что их не коснулась данная ситуация.
7% респондентов встали на учет еще до начала пандемии, поскольку работа была потеряна по другой причине и гораздо раньше.
В опросе приняли участие 5834 человека.
В августе некоторые граждане России получат две новые выплаты в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Primpress.
Каждый из родителей несовершеннолетних детей, лишившийся работы во время пандемии коронавирусной инфекции и вставший на учет в службе занятости, получит пособие по безработице в повышенном размере — от 4,5 тысячи рублей до 12,13 тысячи рублей.
Также один из лишившихся работы родителей несовершеннолетних детей получит выплату на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере трех тысяч рублей.