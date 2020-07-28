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В Крыму проверяют воду на коронавирус 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Коронавирус ищут в морской воде Крыма
Фото: РИА Новости
В Крыму специалисты Роспотребнадзора проверяют на коронавирус морскую воду, заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Об этом пишет "Интерфакс".

"С июля мы начали проводить исследования на возбудителя коронавируса в морской воде, в аквапарках, бассейнах и так далее. На сегодняшний день положительных находок в этой части нет", — сказала Пеньковская.

Она отметила, что число заражений коронавирусом с начала туристического сезона увеличилось, но незначительно.
Крым принимает туристов из других регионов с 1 июля. Всего на полуострове заразились 1139, погибли 15 человек.
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Общество , Другое , Роспотребнадзор , Интерфакс , Республика Крым
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