Рано расслабились: навстречу второй волне COVID-19

Главной задачей становится «продержаться до вакцины». Евросоюз ведет переговоры о ее приобретении как минимум у трех корпораций — Pfizer, Sanofi и Johnson & Johnson. Всего речь идет о возможных шести вариантах вакцины, в том числе от других производителей — американской Moderna и немецкой CureVac. США сделали основную ставку на вакцину от AstraZeneca и той же Pfizer и уже согласились заплатить 2 млрд долларов за вакцину производства Pfizer и компании BioNTech для вакцинации 50 млн человек. Примерно 2 млрд евро выделяет Евросоюз на вакцинацию до 100 млн человек. Стоимость разных препаратов оценивается от 2,5 евро до 40 долларов. Китайцы разрабатывают собственный препарат, которым обещают даже поделиться со всем миром. Но не говорят, почем.