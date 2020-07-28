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Навстречу второй волне COVID-19. Комментарий Георгия Бовта 

BFM.RU 8 часов назад
Рано расслабились: навстречу второй волне COVID-19
Фото: Игорь Онучин/ТАСС
Всемирная организация здравоохранения собирает чрезвычайный комитет для обсуждения ухудшающейся во всем мире ситуации с коронавирусом. Директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что за полтора месяца количество случаев COVID-19 в мире увеличилось почти в два раза, превысив 16,6 млн человек, а число смертей, к которым привела инфекция, перевалило за 650 тысяч.
По его словам, «темпы пандемии ускоряются». Рост числа новых заболеваний наблюдается также практически во всех странах, которые в начале лета стали снимать карантинные ограничения. Четыре последних дня подряд фиксируется рост численности заболевших в Москве, которая сняла практически все ограничения.
Комментарий Георгия Бовта:

В мире все чаще говорят о наступлении второй волны пандемии. Новая вспышка зафиксирована в Китае, где власти теперь подвергнут тотальному тестированию 6 млн жителей города Далянь. Хотя речь всего о шести десятках заболевших. Однако КНР упорно держит курс на «нулевую заболеваемость».

Азиатские страны, считавшиеся до недавних пор благополучными, возвращают карантинные меры на фоне антирекорда по заболевшим в Австралии, массовой эвакуации десятков тысяч туристов во Вьетнаме из Дананга, где обнаружен новый, еще более агрессивный вирус, а также запрета в Гонконге собираться больше чем по двое.

Ударом по всей туристической отрасли Европы стало решение Великобритании сажать на двухнедельный карантин всех прибывающих из Испании, фактически запретив туристические поездки в эту страну. В свою очередь, власти испанской провинции Каталония велели жителям Барселоны десять дней оставаться дома.

При этом перспектива снова закрыть экономику на такой же карантин, как весной, кажется почти всем мировым правительствам абсолютным кошмаром, которого они постараются избежать. Борис Джонсон, например, сравнивает такую перспективу с «ядерным сдерживанием», считая крайней мерой. Ему вторит французский премьер Жан Кастекс, заявивший, что страна «просто не выживет ни экономически, ни в социальном плане».

Маленькая Хорватия, чья экономика критически зависит от туризма, фактически официально пошла по «шведскому пути», открыв экономику и сняв практически все ограничения. Президент соседней Сербии, правда, попытался возобновить карантин, но после нескольких дней массовых протестов и беспорядков отступил.

В США, где число новых случаев устойчиво держится выше 65 тысяч, а коронавирус диагностирован теперь у советника по нацбезопасности О’Брайена, лишь в отдельных штатах возобновляют карантинные меры типа предписания ресторанам работать только навынос. В основном страна, похоже, выбрала вариант «пусть оно идет как идет», даже обязательное ношение защитных масок пока введено лишь менее чем в десяти штатах. Если посмотреть шире по миру, то все большее число стран либо региональных властей выбирают как раз обязательное ношение масок против жесткого карантина.

Главной задачей становится «продержаться до вакцины». Евросоюз ведет переговоры о ее приобретении как минимум у трех корпораций — Pfizer, Sanofi и Johnson & Johnson. Всего речь идет о возможных шести вариантах вакцины, в том числе от других производителей — американской Moderna и немецкой CureVac. США сделали основную ставку на вакцину от AstraZeneca и той же Pfizer и уже согласились заплатить 2 млрд долларов за вакцину производства Pfizer и компании BioNTech для вакцинации 50 млн человек. Примерно 2 млрд евро выделяет Евросоюз на вакцинацию до 100 млн человек. Стоимость разных препаратов оценивается от 2,5 евро до 40 долларов. Китайцы разрабатывают собственный препарат, которым обещают даже поделиться со всем миром. Но не говорят, почем.

Глава РАН Александр Сергеев заявил, что массовую вакцинацию россиян необходимо начинать не ранее 2021 года, хотя оговорил возможность более ранней для групп риска «в плане всяких мобилизационных решений». Из других источников поступают сведения о финальной стадии испытаний как минимум трех вариантов российской вакцины. Почему-то кажется, что медлить и у нас не станут и пойдут по пути «мобилизационных решений».

Отсюда два вывода. Первый расстроит принципиальных противников всяческих прививок. Учитывая близкий к паническому информационный фон вокруг второй волны, сопряженной с колоссальными экономическими потерями, уже понятно, что как только появится хоть какая-то вакцина, то ее применение сделают как минимум добровольно-принудительным практически во всех странах. А без этого вы никуда, например, не поедете или вас не возьмут на работу. Тем более что в разработку вакцины вложены огромные деньги.

Второй вывод в том, что по аналогии с другими странами России надо с горизонтом не более чем месяц готовиться к новому росту заболеваемости. И властям придется выбирать между возвращением карантина и ужесточением мер так называемого социального дистанцирования, включая масочный режим. Который почти нигде и никем уже не соблюдается, а все прежние указания на этот счет полностью забыты. Однако, рано расслабились.

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Общество , Статьи , Борис Джонсон , Георгий Бовт , Александр Сергеев , ЕС , ВОЗ , РАН , Pfizer , Johnson & Johnson , Австралия , Вьетнам , Гонконг , Далянь , Испания , Каталония , Китай , Москва , Великобритания
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