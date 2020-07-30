В России выявили 5,5 тысячи случаев коронавируса за сутки 

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 509, до 834 499 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 5 475 человек, за день до этого — 5 395, еще днем ранее — 5 635.

В 24,7 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 9 322 россиянина выписались после выздоровления, 129 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 629 655 пациентов, 13 802 человека скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Топ-10 по приросту: Москва (678), Свердловская область (215), Ханты-Мансийский АО (172), Санкт-Петербург (162), Нижегородская область (158), Иркутская область (148), Мурманская область (146), Московская область (144), Красноярский край (141), Ростовская область (134).

За ними следуют: Челябинская область (119), Омская область (119), Ямало-Ненецкий АО (116), Хабаровский край (116), Ставропольский край (110), Ульяновская область (110), Оренбургская область (107), Алтайский край (105), Приморский край (104), Новосибирская область (101).

Менее 100 новых случаев: Саратовская область (99), Краснодарский край (98), Волгоградская область (94), Воронежская область (89), Тюменская область (89), Архангельская область (76), Кемеровская область (73), Пермский край (72), Сахалинская область (67), Кировская область (58), Якутия (56), Томская область (51), Пензенская область (43), Ярославская область (41), Чувашия (41), Ленинградская область (40), Псковская область (40), Дагестан (40). Менее 40: Белгородская область (39), Бурятия (39), Коми (38), Башкирия (36), Самарская область (36), Курганская область (36), Брянская область (35), Адыгея (35), Астраханская область (35), Татарстан (35), Амурская область (35), Карелия (34), Тамбовская область (33), Тверская область (33), Мордовия (33), Орловская область (32), Тульская область (32), Тыва (32), Республика Алтай (31).

Менее 30: Калмыкия (28), Курская область (27), Вологодская область (27), Рязанская область (26), Ивановская область (24), Калужская область (24), Смоленская область (24), Крым (24), Владимирская область (22), Камчатский край (22), Ингушетия (21), Магаданская область (20).

Менее 20: Калининградская область (19), Новгородская область (19), Марий Эл (18), Удмуртия (18), Кабардино-Балкария (16), Чечня (16), Хакасия (16), Липецкая область (14), Северная Осетия (14), Забайкальский край (11), Карачаево-Черкессия (10), Костромская область (9), Ненецкий АО (5), Еврейская АО (3), Севастополь (1).

Как сообщал «Рамблер», к 30 июля в России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус, 288 тысяч из них — за последние сутки.