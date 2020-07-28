Пока вы спали: россиян лишают жилья и денег 

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«Черные риелторы» освоили новые методы

Для того, чтобы лишить россиян жилья, «черные риелторы» освоили новые виды мошенничества, в том числе при помощи электронных подписей и взятия денег на хранение. Об этом сообщают «Известия».

По словам источника в профильном подразделении полиции, схемы с использованием электронной цифровой подписи становятся все популярнее. Например, в Липецке мошенники привели в МФЦ женщину, внешне похожую на покойную владельцу квартиры, и продали жилье подставному покупателю, который «отмыл» недвижимость.

Схема с хранением денег была использовала риэлтором из Ангарска. Ей было предъявлено обвинение в том, пользуясь незнанием клиентами законов, она брала деньги на хранение, а потом заключала договоры купли-продажи, представляясь посредником. При этом деньги продавцу риэлтор не передавала, оставляя их себе. От афер пострадали не менее 14 человек, а общий ущерб составил 16 млн рублей, отмечает издание.

Неподтвержденные доходы россиян предложили перечислять в ПФР

Министерство финансов предложило перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) денежные средства россиян, законность получения которых невозможно доказать. Об этом пишет газета «Известия».

Сейчас по закону в пользу государства изымается только имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена. Минфин подготовил поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, согласно которым изыматься будут и денежные средства. Новые нормы могут вступить в силу уже в декабре текущего года, однако пока неясно, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денег.

Россияне закрывают валютные вклады

Семь из одиннадцати системно значимых российских банков в июне потеряли $602,4 млн с депозитов в иностранной валюте. Об этом сообщает РБК.

При этом в марте отток из девяти банков составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти банков, в мае — $505 млн из семи.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что такой отток средств с валютных депозитов связан с их низкой доходностью и отказом банков продлевать эти вклады.

В России наметился спад в жилищном строительстве

По данным Росстата, в первой половине 2020 года в большинстве регионов отмечено снижение объемов ввода жилья в эксплуатацию. Сильнее всего пострадал частный сектор, который показал спад на 11,7%, пишет «Коммерсант».

Спад в жилищном строительстве наблюдается в 60 регионах из 85. Так, в Москве, которая обеспечивает возведение 7,9% жилья в целом по стране, спад оценен в 3,8% по сравнению с первым полугодием 2019 года. В Татарстане — на 5,5%. В Московской области ввод нового жилья сократился на 30% в годовом выражении. При этом в Санкт-Петербурге ввод жилья увеличился по итогам полугодия на 21,8%.

Эксперты предупредили о сокращении расходов на нацпроекты

Из-за пандемии коронавируса расходы на национальные проекты в России могут снизиться на 10-20%. Об этом со ссылкой на обзор аналитиков агентства «Эксперт РА» пишет газета «Известия».

Аналитики прогнозируют, что на нацпроекты в 2020 году будет выделено примерно на 150 млрд рублей меньше запланированного, в 2021-м — приблизительно на 100 млрд Сильнее всего урежут финансирование на нацпроекты «Наука», «Цифровая экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Однако расходы на «Здравоохранение», по мнению экспертов, наоборот, будут увеличены на 10%.

Золото потеснило доллар

Золото на фоне беспрецедентной эмиссии денег и пандемии коронавируса с начала года подорожало на 26%. Такой рост связан с пессимистичными настроениями по поводу восстановления мировой экономики и ослабления позиций доллара в качестве основной мировой резервной валюты, считают опрошенные СНЕГ.TV эксперты.

«Эта динамика золота свидетельствует о том, что негативные настроения усиливаются, быстрого восстановления мировой экономики никто не ждет. (…) Штаты активно печатают доллары для поддержания экономики, что усиливает инфляцию и ослабляет позиции национальной валюты», — пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

При этом эксперты считают, что ослабление позиций доллара будет продолжаться по мере приближения выборов президента США. Однако у американской национальной валюты есть и перспективы рост, если экономика США продемонстрирует быстрые темпы восстановления.