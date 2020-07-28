В России выявлено 5 395 новых случаев коронавируса 

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За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 395, до 823 515 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 5 635 человек, за день до этого — 5 765, еще днем ранее — 5 871.

В 30 процентах новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 8 888 россиян выписались после выздоровления, 150 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 612 217 пациентов, 13 504 человека скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (674), Свердловская область (209), Ханты-Мансийский АО (187), Санкт-Петербург (168), Мурманская область (164), Нижегородская область (163), Иркутская область (162), Красноярский край (153), Ямало-Ненецкий АО (136), Ростовская область (133).

За ними следуют: Московская область (126), Челябинская область (124), Алтайский край (121), Омская область (115), Ставропольский край (110), Ульяновская область (110), Приморский край (110), Оренбургская область (109), Новосибирская область (103), Хабаровский край (101).

Менее 100 новых случаев: Саратовская область (96), Краснодарский край (95), Волгоградская область (92), Тюменская область (92), Воронежская область (87), Пермский край (73), Кемеровская область (69), Сахалинская область (68), Архангельская область (63), Томская область (53), Якутия (49), Ленинградская область (47), Кировская область (47), Белгородская область (45), Чувашия (42), Коми (41), Дагестан (40), Пензенская область (40).

Менее 40: Ярославская область (39), Адыгея (38), Тамбовская область (36), Астраханская область (36), Курганская область (35), Бурятия (35), Башкирия (33), Тульская область (32), Мордовия (32), Татарстан (32), Самарская область (32), Рязанская область (30), Тыва (30).

Менее 30: Орловская область (29), Амурская область (28), Брянская область (27), Тверская область (27), Вологодская область (27), Владимирская область (26), Удмуртия (24), Ивановская область (22), Калужская область (22), Курская область (21), Марий Эл (19), Камчатский край (19), Смоленская область (18), Новгородская область (18), Карачаево-Черкессия (18), Северная Осетия (18), Костромская область (17), Хакасия (17), Калининградская область (16).

Менее 15: Псковская область (15), Ингушетия (15), Кабардино-Балкария (15), Республика Алтай (14), Забайкальский край (12), Крым (12), Липецкая область (11), Карелия (9), Чечня (8), Магаданская область (6), Севастополь (3), Калмыкия (2), Еврейская АО (2), Ненецкий АО (1).

Как сообщал «Рамблер», к 28 июля в России провели более 27,3 миллиона тестов на коронавирус, 185 тысяч из них — за последние сутки.