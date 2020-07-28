Россияне боятся электронных трудовых 

Большинство граждан России не намерены переходить на электронные трудовые книжки. Об этом сообщает РБК.

1 января 2020 года, как сообщал «Рамблер», в России вступил в силу закон об электронных трудовых книжках. Он наделяет работников правом выбрать между использованием электронной и бумажной версий этого документа.

Некоторое время назад Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос об отношении россиян к электронным трудовым книжкам.

Согласно его результатам, 30% из числа тех, кто уже оформил электронную трудовую книжку, и не является неработающим пенсионером, намерены перейти на электронную трудовую книжку, 63% — не намерены. 56% от всех продолжающих работать россиян не намерены переходить на электронную трудовую книжку, 29% — намерены, 6% — уже это сделали.

51% респондентов в возрасте 18-24 лет и 36% жителей Москвы и Санкт-Петербурга намерены перейти на электронную трудовую книжку, по 68% респондентов старше 60 лет и жителей сел и деревень — не намерены.