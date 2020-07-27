В Крыму составили антирейтинг туристов 

Все новости на карте

Жители Крыма назвали регионы, откуда приезжают самые неприятные туристы. Как сообщает телеграм-канал «Крымский», первое место в антирейтинге заняли жители Донбасса.

«Мотивация — "всегда были хамами", "ведут себя нагло", "наглость сохранилась, но добавилось отношение "нам все должны из-за войны"», — отмечает «Крымский».

На втором месте оказались москвичи, которые, по мнению крымчан, предъявляют к отдыху слишком высокие требования и «хотят как за границей».

Третье место в рейтинге нелюбимых туристов заняли украинцы. По мнению крымчан, жители Украины очень экономны и пытаются убедить окружающих, что Крым «еще вернется».

Туристы из Санкт-Петербурга разместились на четвертой строчке. По мнению жителей Крыма, петербуржцы высокомерны и «требуют сервиса как москвичи».

Замыкают пятерку туристы из маленьких российских городков и поселков, которые не только экономят, но и «выглядят и ведут себя как деревенщина».

Опрос проводился в соцсетях, в нем приняли участие 8 тысяч жителей четырех курортных городов южного берега Крыма.