В Крыму составили антирейтинг туристов 

Жители Крыма назвали регионы, откуда приезжают самые неприятные туристы. Как сообщает телеграм-канал «Крымский», первое место в антирейтинге заняли жители Донбасса.
«Мотивация — "всегда были хамами", "ведут себя нагло", "наглость сохранилась, но добавилось отношение "нам все должны из-за войны"», — отмечает «Крымский».
На втором месте оказались москвичи, которые, по мнению крымчан, предъявляют к отдыху слишком высокие требования и «хотят как за границей».
Третье место в рейтинге нелюбимых туристов заняли украинцы. По мнению крымчан, жители Украины очень экономны и пытаются убедить окружающих, что Крым «еще вернется».
Туристы из Санкт-Петербурга разместились на четвертой строчке. По мнению жителей Крыма, петербуржцы высокомерны и «требуют сервиса как москвичи».
Замыкают пятерку туристы из маленьких российских городков и поселков, которые не только экономят, но и «выглядят и ведут себя как деревенщина».
Опрос проводился в соцсетях, в нем приняли участие 8 тысяч жителей четырех курортных городов южного берега Крыма.
Как писал «Рамблер», ранее профессор Таврической академии Игорь Воронин заявил, что Крым пока не может заменить россиянам Турцию и Египет. По его мнению, на полуострове есть проблемы с качеством сервиса, и связано это с «наследием Украины»: долгое время в Крым приезжали небогатые жители западных украинских регионов.