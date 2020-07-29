Россияне захотели в Турцию

Туры из России Турцию уже достигли или близки к прошлогодним темпам бронирования, но по итогам летнего сезона турецкие курорты вряд ли станут лидерами продаж. Об этом сообщили опрошенные ТАСС туроператоры.

TUI Россия отмечает рост бронирований туров в Турцию в 15 раз по сравнению с предыдущей неделей, когда еще не было объявлено о возобновлении авиасообщения с этой страной.

"Мы уже вышли на уровень продаж прошлого года", — сказали ТАСС в пресс-службе компании.

В "Библио-глобусе" зафиксировали рост продаж на турецком на направлении в 3,5 раза. Ажиотажный спрос на Турцию отмечают "Интурист", Anex Tour и Tez Tour.

"Продажи на турецком направлении за выходные и понедельник выросли в десятки раз, запросы в розницу поступают в режиме нон-стоп", — сообщили в пресс-службе "Интуриста".

Высокий спрос отмечен не только в Москве Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, откуда на первом этапе разрешено возобновить авиасообщение с Турцией, но и из других городов и регионов, сообщили в "Интуристе". Туристы интересуются, смогут ли они добраться до аэропорта вылета стыковочным рейсом.

С чем связан рост

Турция всегда была одним из самых любимых пляжных направлений у россиян летом, а после длительного закрытия границ из-за пандемии интерес к этому направлению особенно высок, отмечают туроператоры.

Кроме того, многие туристы, чьи путешествия не состоялись из-за коронавируса, переоформляют эти туры на Турцию. Также путешественники активно перебронируют туры на Турцию с других направлений, открытие которых в этом сезоне под вопросом. Некоторые туристы, сместившие даты своего отдыха с 2020 на 2021 год, теперь также обращаются к туроператорам с просьбой перенести тур на ближайшие доступные вылеты в Турцию.

"Однако в целом восстановить прошлогодние объемы продаж на направлении с высокой долей вероятности в сезоне — 2020 не удастся, так как из-за пандемии и закрытия границ упущен период, когда туристы традиционно активно планируют отдых. К текущей дате в прошлом году количество бронирований было уже на порядок больше", — отметили в Tez Tour.

В "Интуристе" также считают, что Турция уже не успеет стать лидером по объемам продаж в этом летнем туристическом сезоне.

"У Турции всего три города вылета. В прошлом году у нас чартеры были из 19 городов", — пояснили в пресс-службе компании.

При этом у других туроператоров в прошлом году в Турцию можно было улететь из более чем 30 городов России.

Цены на туры

"Цены на отдых начали постепенно повышаться с момента официального заявления правительства РФ о возобновлении авиасообщения с Турцией", — сообщили в пресс-службе Tez Tour.

Другие туроператоры сообщают, что пока цены на туры в Турцию по сравнению с пятницей (24 июля) не изменились. При этом турецкие отели активно присылают туркомпаниям спецпредложения, отметили в TUI. В пятницу представители крупных туроператоров сообщили ТАСС, что цены на отдых в Турции в августе либо соответствуют уровню прошлого года, либо ценам, выставленным на это направление еще до закрытия границ.

Основной спрос сейчас приходится на туры с датами вылета в первые недели возобновления авиасообщения в Турцию, но в целом продажи идут хорошими темпами на весь август, отмечают туроператоры. "Интурист" также отмечает активный спрос на Турцию в сентябре и октябре. Глубина продаж туров в Турцию у "Библио-глобуса" достигает середины октября, а у Tez Tour — ноября.

Наибольшей популярностью у российских туристов в Турции традиционно пользуются пятизвездочные курортные отели.

"Наиболее часто запрашиваемый тип гостиницы — уровень 5 звезд, питание "все включено" или "ультра все включено". Диапазон пятизвездочных отелей Турции достаточно широкий, поэтому мы говорим не про премиальный продукт, а про усредненный. Однако, сейчас мы также наблюдаем повышенный спрос на размещения премиум сегмента, относительно прошлого года. Это может быть связано с тем, что некоторые туристы, которые раньше предпочитали более экзотические направления, делают свой выбор в пользу Турции в связи с закрытыми границами", — сообщили ТАСС в пресс-службе Anex Tour.

Также популярностью пользуются четырехзвездочные отели на первой береговой линии, отметили в "Библио-глобусе".