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В России отреагировали на появление более заразного типа коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Еще заразнее: в России оценили новый штамм COVID
Фото: depositphotos.com
Поводов для паники из-за распространения нового, более опасного и заразного типа коронавируса, выявленного во Вьетнаме, нет. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Пока поводов для паники абсолютно никаких нет… О происхождении того или иного вида или о мутации штамма можно говорить, только когда будет полногеномное секвенирование», — заявил эксперт.

Горелов объяснил, что определение последовательности генома позволит сказать, новая ли разновидность вируса во Вьетнаме или это тот же вирус, что был изначально.
Он уточнил, что это не требует значительного времени, отметив, что все зависит от того, как оснащены вьетнамские коллеги.
Эксперт Роспотребнадзора напомнил, что в России сохраняются ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Он отметил, что регулярного транспортного сообщения с Вьетнамом нет, подчеркнув, что даже в случае открытия границ меры санитарного контроля в аэропортах будут соблюдаться.
Ранее сообщалось, что число пациентов, инфицированных, предположительно, новым типом коронавируса выросло почти в три раза — известно об 11 случаях, в то время как раньше сообщалось о четырех.
Согласно информационному порталу правительства Вьетнама, вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях, вызвана новым типом коронавируса — он агрессивнее и опаснее ранее известных.
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Общество , Александр Горелов , РАН , Роспотребнадзор , РИА Новости , Вьетнам
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