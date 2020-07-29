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В России выявили 5,4 тысячи случаев коронавируса за сутки 

Мария Иванова и ещё 20 33 минуты назад
В России выявили 5,4 тысячи случаев коронавируса за сутки
Фото: ТАСС
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 475, до 828 990 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Накануне был зафиксирован прирост в 5 395 человек, за день до этого — 5 635, еще днем ранее — 5 765.
В 26,8 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.
За последние сутки еще 8 116 россиян выписались после выздоровления, 169 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 620 333 пациента, 13 673 человека скончались.
Новые случаи зафиксировали в 84 регионах. Больше всего: Москва (671), Свердловская область (223), Ханты-Мансийский АО (173), Санкт-Петербург (165), Иркутская область (159), Мурманская область (156), Нижегородская область (154), Московская область (137), Ростовская область (136).
За ними следуют: Челябинская область (125), Красноярский край (125), Хабаровский край (120), Ставропольский край (119), Ямало-Ненецкий АО (115), Омская область (111), Оренбургская область (108), Приморский край (108), Алтайский край (107), Новосибирская область (107), Ульяновская область (104).
Менее 100 новых случаев: Саратовская область (98), Краснодарский край (97), Тюменская область (90), Волгоградская область (88), Воронежская область (86), Кемеровская область (79), Пермский край (71), Сахалинская область (69), Архангельская область (68), Томская область (61), Якутия (57), Калмыкия (49), Тамбовская область (48), Кировская область (48), Пензенская область (45), Чувашия (44), Белгородская область (42), Ленинградская область (40), Дагестан (40).
Менее 40: Ярославская область (39), Бурятия (38), Адыгея (37), Курганская область (37), Коми (36), Башкирия (35), Брянская область (33), Татарстан (33), Карелия (32), Мордовия (32), Самарская область (32), Тульская область (31), Орловская область (30), Астраханская область (30), Тыва (30).
Менее 30: Тверская область (29), Амурская область (29), Рязанская область (27), Вологодская область (27), Владимирская область (25), Ивановская область (25), Курская область (25), Камчатский край (25), Ингушетия (24), Крым (23), Калужская область (22), Алтай (22), Смоленская область (20), Новгородская область (20), Удмуртия (20).
Менее 20: Марий Эл (18), Северная Осетия (16), Хакасия (16), Кабардино-Балкария (15), Калининградская область (14), Псковская область (13), Костромская область (12), Липецкая область (12), Чечня (12), Забайкальский край (9), Магаданская область (9), Карачаево-Черкесския (8), Еврейская АО (4), Ненецкий АО (3), Севастополь (3).
Как сообщал «Рамблер», к 29 июля в России провели более 27,5 миллиона тестов на коронавирус, 242 тысячи из них — за последние сутки.
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Общество , Новости регионов , Крым наш
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