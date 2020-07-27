Небесный кризис: август и сентябрь станут самыми сложными

Как бы всем ни хотелось добрых новостей после периода самоизоляции, ведущие астрологи сходятся во мнении, что пик стрессовых событий нам предстоит пережить во втором полугодии. Каким знакам Зодиака стоит быть начеку, рассказал радио Sputnik профессиональный астролог, кандидат философских наук Константин Дараган.

Кризисным этапом станет последний месяц лета и начало осени, считает Константин Дараган:

"Все самые интенсивные перемены этого года приходятся на вторую его половину, и начнутся они в августе-сентябре. Общемировая тенденция — обострение военных конфликтов и силовых акций. Под этим влиянием могут оказаться не только целые государства, но также и люди, рожденные в конце знаков Овна, Рака, Весов и Козерога. Они будут втянуты прямо или косвенно в потенциально опасные ситуации, что потребует от них быстрого реагирования, нервных затрат и эмоциональных вложений".

Инициатор неприятностей — Конфликтный Марс, который отвечает за военные действия, — входит сейчас в петлю. Из-за близости к Земле он в течение всей осени будет находиться в положении противостояния. Три медленных планеты в Козероге — Сатурн, Юпитер и Плутон — расположены в неблагоприятном аспекте к петле Марса, или в квадратуре. Поэтому в 2020 году марсианское противостояние обещает явить особенную жесткость.

По словам Константина Дарагана, присутствует еще один отягчающий фактор:

"Черная Луна, которую также называют Лилит, проходит по Овну и располагается на территории, по которой петляет Марс. Поэтому мы можем говорить с высокой степенью вероятности о злонамеренных преступлениях и терактах. Людям, рожденным после 10 апреля, имеет смысл проявить повышенную осторожность".

Что с личной жизнью?

На фоне тревожных прогнозов хочется найти успокоение в личном счастье. Однако звезды призывают к осторожности и в этой сфере. По мнению Константина Дарагана, повышаются риски взаимодействия с негативными людьми, способными на всплески агрессии и хамство. Наступающий кризисный период угрожает мелким разбоем и бандитизмом. Представительницам прекрасного пола следует внимательнее отнестись к новым знакомствам с молодыми мужчинами и не форсировать недавно завязавшиеся отношения.

Политик из группы риска

Прогноз Константина Дарагана, охватывающий мировую экономику и политику, предрекает президенту США тяжелые времена.

“Дональд Трамп относится к группе риска. Хотя он родился под знаком Близнецов, в его натальной карте присутствуют две очень значимые планеты, которые имеют прямое отношение к карьере и занимаемой должности. Ближайшие три-четыре месяца с высокой степенью вероятности станут для него самыми тяжелыми не только в 2020 году, но в масштабах всей его жизни в целом. Нам предстоит наблюдать крайне интересный период в истории Соединенных Штатов. С моей точки зрения, даже по прошествии ноября и президентских выборов ситуация не уляжется”.

А нам все равно

В зодиаке есть счастливчики, которых не должны коснуться тревоги, предстоящие всем остальным. Кто-то ведь должен беззаботно наслаждаться августовским звездопадом, пребывая в добром расположении духа!

“Рожденным в конце знаков Девы и Тельца ни одна из вышеперечисленных неприятностей не угрожает. Вполне хорошо, хотя и в меньшей степени, будут чувствовать себя Близнецы и Водолеи. И Стрельцы, появившиеся на свет в конце своего знака, замечательно проведут время”, — рассказал радио Sputnik астролог Константин Дараган.

Какие бы трудности ни пророчили нам звезды, будем надеяться на Бога и не плошать, в полном соответствии с русской народной пословицей. А в минуты печали можно вспомнить надпись на кольце царя Соломона: "Все проходит. И это пройдет".