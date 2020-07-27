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Рособрнадзор сообщил результаты скандального ЕГЭ по химии 

Газета.Ru и ещё 7 26 минут назад
История со скандальным ЕГЭ по химии получила продолжение
Фото: РИА Новости
Рособрнадзор сообщил, что результаты ЕГЭ по химии в этом году в целом соответствуют уровню прошлогодних, передает "Интерфакс".

"Предварительные результаты участников ЕГЭ по химии в 2020 году в целом на уровне прошлогодних. Средний тестовый балл составил 54,4 балла", — заявили в ведомстве.

Более того, число высокобалльников по сравнению с 2019 годом выросло на 2,5%.
В ведомстве отметили, что на результаты работ некоторых школьников могла повлиять недоработка экспериментальной части программы курса химии, так как в экзамен включили задания, которые предполагают "контроль знаний и умений по выполнению реального эксперимента".
При этом в Рособрнадзоре подчеркнули, что по сравнению с 2019 годом изменений в структуру экзамена и в модели используемых заданий внесено не было.
Ранее на платформе change.org появились петиции с требованиями снизить проходной балл или вовсе отменить результаты ЕГЭ по химии, так как задания экзамена якобы оказались сложнее, чем из демоверсий, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений.
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Комментарии
Общество , Рособрнадзор , Интерфакс
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