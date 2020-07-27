На колени перед мигрантами: призыв москвича возмутил россиян

Россияне, принявшие участие в опросе Аналитической службы Рамблера, отреагировали на призыв жителя Москвы встать на колени перед мигрантами.

Реакция 72% опрошенных была неоднозначной.

«Это шутка?», — ответили они.

25% россиян прокомментировали данную ситуацию следующим образом: «Без комментариев».

А 3% проголосовавших признались, что готовы принять участие в данной акции.

В опросе приняли участие 6066 человек.

Житель столицы Александр Андриянов на своей странице «ВКонтакте» заявил о создании движения «Migrants lives matter» (пер. с англ. — «Жизни мигрантов важны»). Мужчина продемонстрировал, как следует относиться к гостям из соседних республик, встав перед одним из них на колено и почистив ему обувь.

Активист подчеркнул, что в большинстве своем россияне не задумываются о людях, живущих рядом. При этом, по его словам, в РФ к мигрантам относятся как к людям «второго сорта»: их унижают, мучают постоянными проверками, «кидают на деньги». При этом люди, отметил Андриянов, вынуждены жить в «каких-то грязных бараках».

«Давно уже пора понять: не надо делить людей на русских, узбеков, американцев, японцев — есть жители планеты Земля. Все должны быть наделены равными правами и возможностями. Ко всем надо относиться с уважением», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).