Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Призыв москвича встать на колени перед мигрантами возмутил россиян 

Лера Букина 28 минут назад
На колени перед мигрантами: призыв москвича возмутил россиян
Фото: ТАСС
Россияне, принявшие участие в опросе Аналитической службы Рамблера, отреагировали на призыв жителя Москвы встать на колени перед мигрантами.
Реакция 72% опрошенных была неоднозначной.
«Это шутка?», — ответили они.
25% россиян прокомментировали данную ситуацию следующим образом: «Без комментариев».
А 3% проголосовавших признались, что готовы принять участие в данной акции.
В опросе приняли участие 6066 человек.
Житель столицы Александр Андриянов на своей странице «ВКонтакте» заявил о создании движения «Migrants lives matter» (пер. с англ. — «Жизни мигрантов важны»). Мужчина продемонстрировал, как следует относиться к гостям из соседних республик, встав перед одним из них на колено и почистив ему обувь.
Активист подчеркнул, что в большинстве своем россияне не задумываются о людях, живущих рядом. При этом, по его словам, в РФ к мигрантам относятся как к людям «второго сорта»: их унижают, мучают постоянными проверками, «кидают на деньги». При этом люди, отметил Андриянов, вынуждены жить в «каких-то грязных бараках».
«Давно уже пора понять: не надо делить людей на русских, узбеков, американцев, японцев — есть жители планеты Земля. Все должны быть наделены равными правами и возможностями. Ко всем надо относиться с уважением», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Видео дня. Блогерка обвинила Гошу Куценко в домогательствах
Комментарии 59
Общество , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме оценили заявление главы ФРГ о РФ и G7
В Госдуме оценили заявление главы ФРГ о РФ и G7
НАСА опубликовало реальное видео с Марса
НАСА опубликовало реальное видео с Марса
Уничтоженная улика: раскрыта картина трагедии с MH17
Уничтоженная улика: раскрыта картина трагедии с MH17
Битва диаспор: Миллиардер Cаркисов вмешался в конфликт в Москве
Битва диаспор: Миллиардер Cаркисов вмешался в конфликт в Москве
Видео
Прыгающий по авто полуголый мужчина попал на видео
00:37
Прыгающий по авто полуголый мужчина попал на видео
Происшествия
Покупательницы подрались из-за туалетной бумаги
00:55
Покупательницы подрались из-за туалетной бумаги
В мире
Опубликовано видео перестрелки у ночного клуба в Уфе
00:19
Опубликовано видео перестрелки у ночного клуба в Уфе
Происшествия
Прикуривший от свечи в храме подросток попал на видео
00:26
Прикуривший от свечи в храме подросток попал на видео
Происшествия
Снесший часть стены Трампа ураган «Ханна» попал на видео
00:39
Снесший часть стены Трампа ураган «Ханна» попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью
03:30
Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью
Армия
Зрителей смыло на репетиции военно-морского парада
00:59
Зрителей смыло на репетиции военно-морского парада
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в Сиэтле
00:57
Опубликовано видео беспорядков в Сиэтле
Происшествия
Появилось видео последствий вспышки чумы Монголии
01:30
Появилось видео последствий вспышки чумы Монголии
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение