СМИ: Ефремову продлят меру пресечения

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест до 9 августа.

«Эта мера пресечения, по всей видимости, будет продлена», — сообщил сегодня ТАСС осведомленный собеседник.

Он рассказал, что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции контролируют соблюдение актером условий домашнего ареста посредством электронного браслета. Они не зафиксировали ни одного нарушения им условий ареста за время проведения следственных действий — он не покидал пределы дома, на пользовался средствами связи и общался исключительно с членами своей семьи и адвокатами.

На прошлой неделе в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы сообщили, что дело в отношении Ефремова поступило в суд, но дата заседания по нему пока не назначена.