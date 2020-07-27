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Ефремову продлят арест 

Артём Кульша и ещё 7 1 час назад
СМИ: Ефремову продлят меру пресечения
Фото: ТАСС
Актер Михаил Ефремов не нарушал условия домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест до 9 августа.
«Эта мера пресечения, по всей видимости, будет продлена», — сообщил сегодня ТАСС осведомленный собеседник.
Он рассказал, что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции контролируют соблюдение актером условий домашнего ареста посредством электронного браслета. Они не зафиксировали ни одного нарушения им условий ареста за время проведения следственных действий — он не покидал пределы дома, на пользовался средствами связи и общался исключительно с членами своей семьи и адвокатами.
На прошлой неделе в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы сообщили, что дело в отношении Ефремова поступило в суд, но дата заседания по нему пока не назначена.
Комментарии
Общество , Криминал , Происшествия , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , ИТАР-ТАСС
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