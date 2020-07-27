Ранее, как сообщал «Рамблер», исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал приезд в столицу региона Сергея Шнурова. Отмечалось, что музыкант, который с недавних пор стал генеральным продюсером телеканала RTVI, прибыл в Хабаровск с целью взять у врио главы края интервью в рамках съемок фильма о протестах. При этом Шнуров подчеркнул, что дружественных связей с Дегтяревым не поддерживает.

Позже на странице музыканта в Instagram появился пост с фотографией, где он изображен на одной из хабаровских улиц. В сопроводительном сообщении было опубликовано стихотворение, которое начинается с фразы «Кто тут начальник?».

Шнуров отметил, что жители края не готовы принимать любого чиновника, «спущенного сверху». При этом люди, по его словам, отстаивая свой выбор, выходят на улицы, и с каждым днем марш «становится всё гуще».

«Кто тут совсем дурак набитый?

Неужто всё это наймиты?

В Москве их голос слышен аж!» — написал музыкант (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В конце стихотворения Шнуров констатировал, что цель митингующих — донести свои требования «до всех ушей». При этом музыкант подчеркнул, что в сложившейся ситуации «тупыми» оказываются не участники протестов, а те, кто «их не слышит».