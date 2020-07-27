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Назван город России с худшим метро 

Lenta.ru и ещё 2 54 минуты назад
Назван город России с худшим метро
Фото: Майя Жинкина / «Коммерсантъ»
Петербургское метро признано худшим в России. Рейтинг метрополитенов составили эксперты общественного совета при Минтрансе России и Общественной палаты, сообщает Telergam-канал «Подъем».
Подземки оценивались по ряду показателей. Учитывались, в том числе, их упоминания в СМИ, а также качество работы клиентских служб метро с отзывами в интернете. Кроме того, специалисты выяснили, насколько метро в том или ином городе доступно, тяжело ли в нем ориентироваться, сколько платят пассажиры за поездку и сколько для этого есть способов.
Лучшим названо московское метро, на втором месте — подземка в Казани. Далее в рейтинге — Самара и Нижний Новгород, а Екатеринбург и Санкт-Петербург оказались на последних строчках.
Столичное метро между тем признано не только самым лучшим, но и самым дорогим: одна поездка стоит 57 рублей. Дешевле всего проехаться в метро Новосибирска, где за поездку платят 25 рублей.
Ранее в июле стало известно, что в Москве проведут эксперимент по снижению тарифов на проезд вне часа пик в метро. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, скидка для пассажиров может составить до 50 процентов. Начало эксперимента планируется в сентябре.
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Общество , Максим Ликсутов , Общественная палата России , Минтранс РФ
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