Назван город России с худшим метро 

Петербургское метро признано худшим в России . Рейтинг метрополитенов составили эксперты общественного совета при Минтрансе России и Общественной палаты , сообщает Telergam-канал «Подъем».

Подземки оценивались по ряду показателей. Учитывались, в том числе, их упоминания в СМИ, а также качество работы клиентских служб метро с отзывами в интернете. Кроме того, специалисты выяснили, насколько метро в том или ином городе доступно, тяжело ли в нем ориентироваться, сколько платят пассажиры за поездку и сколько для этого есть способов.

Лучшим названо московское метро, на втором месте — подземка в Казани. Далее в рейтинге — Самара и Нижний Новгород, а Екатеринбург и Санкт-Петербург оказались на последних строчках.

Столичное метро между тем признано не только самым лучшим, но и самым дорогим: одна поездка стоит 57 рублей. Дешевле всего проехаться в метро Новосибирска, где за поездку платят 25 рублей.