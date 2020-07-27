Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путина на Камчатке провалилась по неизвестной причине 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Лососевая путина провалилась по неизвестной причине
Фото: ТАСС
Объемы вылова рыб в период лососевой путины на Камчатке оказались худшим за последние десять лет. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский, передает РИА Новости.
Он охарактеризовал происходящее как провал и самого вылова, и прогноза, причем причина такой ошибки неизвестна, с ней еще предстоит разобраться специалистам.
«Порядка 80 тысяч тонн прогноза подходов горбуши на восточном побережье не оправдалось, и на сегодняшний день вылов составил всего порядка 14 тысяч тонн», — объяснил чиновник. По его словам, основная проблема связана с ситуацией на восточном побережье полуострова.
Здетоветский уверен, что следует говорить о целесообразности возвращения научного мониторинга. Если бы научное наблюдение проводили на подходах к полуострову, то план можно было бы оперативно скорректировать, а отрасль избежала бы существенных издержек.
Прогнозы по путине в этом году были ниже, чем предыдущие — около 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей против 378 тысяч тонн в 2019 и 500 тысяч в 2018-м.
Ранее руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал, что лососевая икра востребована только в России, Белоруссии и на Украине, а в остальном мире она никому не нужна.
Видео дня. Блогерка обвинила Гошу Куценко в домогательствах
Последние новости
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ В России зафиксировали 5635 новых случаев заражения коронавирусом В России зафиксировали 5635 новых случаев заражения коронавирусом
Комментарии
Общество , Александр Савельев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Особый иммунитет: Названы россияне, устойчивые к COVID-19
Особый иммунитет: Названы россияне, устойчивые к COVID-19
Россиянам назвали главную опасность в Турции
Россиянам назвали главную опасность в Турции
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Кремль сделал заявление о митингах в Хабаровске
Кремль сделал заявление о митингах в Хабаровске
Видео
Опубликовано видео драки покупательниц из-за туалетной бумаги
00:55
Опубликовано видео драки покупательниц из-за туалетной бумаги
Происшествия В мире
Опубликовано видео перестрелки у ночного клуба в Уфе
00:19
Опубликовано видео перестрелки у ночного клуба в Уфе
Происшествия
Прикуривший от свечи в храме подросток попал на видео
00:26
Прикуривший от свечи в храме подросток попал на видео
Происшествия
Снесший часть стены Трампа ураган «Ханна» попал на видео
00:39
Снесший часть стены Трампа ураган «Ханна» попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью
03:30
Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью
Армия
Зрителей смыло на репетиции военно-морского парада
00:59
Зрителей смыло на репетиции военно-морского парада
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в Сиэтле
00:57
Опубликовано видео беспорядков в Сиэтле
Происшествия
Появилось видео последствий вспышки чумы Монголии
01:30
Появилось видео последствий вспышки чумы Монголии
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
00:42
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение