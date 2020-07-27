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На Камчатке снимают ряд ограничений из-за COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
На Камчатке снимают ряд ограничений из-за COVID-19
Фото: © РИА Новости / Александр Пирагис
В Камчатском крае снимаются ряд ограничений, введённых ранее из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, заявил в понедельник в рамках аппаратного совещания врио зампреда правительства региона Роман Василевский.
Режим самоизоляции и масочный режим действуют на Камчатке до 26 июля, но с послаблениями. Власти разрешили открыться салонам красоты и небольшим непродовольственным магазинам, а также позволили прогулки с детьми и занятия спортом на открытом воздухе. Кроме того, разрешены туры и экскурсии для местного населения. Туристам, прилетающим на Камчатку из других регионов, разрешили сдавать тесты на COVID-19 в аэропорту и в этом случае не проходить двухнедельную обсервацию. Открыли торговые центры, веранды и террасы ресторанов.
"Согласно постановлению губернатора Камчатского края, с 27 июля введены послабления, которые коснулись фитнес-клубов, коснулись муниципального автобусного сообщения (ранее оно было приостановлено — ред.), разрешили туристам также приезжать с отрицательными результатами тестов, которые проведены не позднее чем за 72 часа до момента прибытия на территорию Камчатского края", — сказал Василевский.
Документ также предусматривает восстановление оказания плановой медицинской помощи. С понедельника начнёт принимать пациентов на госпитализацию Петропавловск-Камчатская городская гериатрическая больница. Кроме того, откроется бассейн для занятий профессиональных спортсменов.
Вместе с тем режим самоизоляции и масочный режим, а также запрет на проведение массовых мероприятий продлены в крае до 9 августа включительно.
По последним данным, на Камчатке инфекция подтверждена у 3270 человек. За последние сутки на полуострове выявлено 30 новых случая заражения COVID-19. Выздоровели 2679 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Роман Василевский , Камчатский Край
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