Ленин однажды заявил: «Англия — наш главный враг». The Times (Великобритания) комментирует доклад о предположительном вмешательстве России в политику Великобритании и приходит к неутешительному выводу. Целое столетие шпионских конфликтов между Москвой и Лондоном убедило россиян, что Великобритания не остановится ни перед чем.

8 ноября 1917 года, спустя несколько дней после большевистской революции, Владимир Ленин поднялся на трибуну Смольного института в Петрограде и заявил: «Англия — наш главный враг». С тех пор эта идея прочно закрепилась в сознании русских. В отношениях между Англией и Россией были периоды потепления, альянса и даже тесного сотрудничества. Но на протяжении всего минувшего столетия отношение России было пронизано — подобно прожилкам в мраморе — страхом, что «коварная Британия» на самом деле является непримиримым и безжалостным врагом России. Гитлер практически уничтожил Советский Союз, в период холодной войны КГБ назвал «главным врагом» Америку, но Великобритания была самым давним противником из всех.

В докладе о российском вмешательстве в дела Великобритании, подготовленном британской разведкой и парламентским комитетом по безопасности, Соединенное Королевство совершенно справедливо названо одной из главный целей российской разведки на Западе. Однако составители доклада допустили ошибку, назвав политику России «нигилистической» и представив агрессию России в отношении Великобритании как «новую норму». В сосредоточенности российских шпионских агентств на Великобритании нет ничего нового и откровенно разрушительного. Эта сосредоточенность является следствием традиции вражды, которая уходит своими корнями на сто лет назад, к эпохе англо-российских шпионских войн революционного периода.

Россия (и Путин в частности) рассматривают Великобританию сквозь особую, искривленную историческую призму. И главной проблемой британского правительства стало то, что оно оказалось неспособно понять это и противостоять той угрозе, которая исходит от России.

Британские шпионы с самого начала стремились сорвать революцию в России, пытаясь, как выразилось бы новое большевистское правительство, «задушить нашу новую нацию в колыбели». Это лишь подкрепляло широко распространенные подозрения, что Великобритания действительно вмешивается в дела России: многие были убеждены, что британский агент Освальд Райнер (Oswald Rayner) был непосредственным образом причастен к убийству Распутина в 1916 году.

С 1917 по 1921 год новоиспеченная британская секретная разведывательная служба MI6 сумела создать обширную шпионскую сеть по всей России и Средней Азии. Роберт Брюс Локхарт (Robert Bruce Lockhart) был отправлен в Россию с заданием сорвать революцию, а затем его обвинили в заговоре с целью убийства Ленина. Сидни Рейли (Sidney Reilly), так называемый «король шпионов», передал одному латвийскому генералу более 700 тысяч рублей на организацию государственного переворота. Членами этой секретной армии шпионов стали даже двое великих британских писателей, Сомерсет Моэм и Артур Рэнсом — иностранный корреспондент, соблазнивший секретаршу Троцкого, доверенное лицо Ленина, автор книги «Ласточки и амазонки» и по совместительству шпион.

На пике шпионской кампании в большевистской России, которую в подробностях описал Джайлс Милтон (Giles Milton) в своей книге «Русская рулетка», британское казначейство тратило по 80 тысяч фунтов стерлингов в месяц (сегодня это около 3 миллионов долларов) на финансирование контрреволюции, на поддержку белых и сбор разведывательных данных касательного нового Советского Союза. Будучи военным министром, Уинстон Черчилль говорил о необходимости «задушить большевистское государство в колыбели» и даже хотел применить ядовитый газ — в огромных масштабах, — чтобы уничтожить всех красных.

В свою очередь, Советский Союз планировал разжечь внутри Британской империи исламскую революцию, призывая «угнетенные массы» в британских колониях восстать, как это сделали русские рабочие и крестьяне. «Именно в Индии мы должны нанести ей самый сильный удар», — заявил Ленин, разорвав англо-российкое соглашение 1907 года, которое защищало северные границы Индии от российского вторжения.

Газета Times, совершено справедливо опасаясь, что большевики выведут Россию из войны, тоже сыграла свою роль в этой контрреволюционной кампании. За два месяца до революции наш корреспондент в Петрограде, военный империалист по имени Роберт Вильтон (Robert Wilton), призвал газету поддержать военный переворот под предводительством генерала Лавра Корнилова, главнокомандующего русской армии. «Сейчас остался только один шанс спасти Россию — военная диктатура, — написал Вильтон редактору Times. — Корнилов — это тот человек, который нужен. Если его убьют, можно будет навсегда попрощаться с этой страной». Корнилов предпринял попытку совершить государственный переворот, которая с треском провалилась, подготовив почву для захвата власти большевиками.

Агент MI6 Пол Дьюкс (Paul Dukes) успешно внедрился в Коминтерн и сумел достать отчет, который позже был опубликован газетой Times и в котором говорилось, что русские делали «все возможное, чтобы разжечь антибританские настроения в Индии, одновременно опираясь на фанатичную религиозность местных жителей».

Революция сумела удержаться на плаву. Британская империя тоже. К 1921 году измотанный и нищий Советский Союз был вынужден прекратить оказывать поддержку антиколониальному движению. MI6 выиграла последний раунд Большой игры и обеспечила себе будущее, закрепив за собой репутацию мастера махинаций в условиях хаоса постреволюционной России.

Но тот тайный конфликт оставил после себя отравляющее наследие, а именно паранойяльный страх России, что коварные агенты MI6 постоянно стремятся подорвать позиции Москвы и что их необходимо останавливать любой ценой. Альянс между Великобританией и Советским Союзом, заключенный во время Второй мировой войны, не помешал советским агентам вести активную шпионскую деятельность в Великобритании — так называемая «кембриджская пятерка», завербованная в 1930-х годах, отправляла Советскому Союзу огромное количество разведданных с весьма высоких позиций внутри британского истеблишмента.

Недоверие России к Великобритании сохранялось в течение всего периода между двумя мировыми войнами, во время Второй мировой войны и холодной войны, и достигло своего пика в тот период, когда Путин служил в КГБ. Этому способствовала целая серия шпионских скандалов, включая эвакуацию шпиона MI6 Олега Гордиевского, а также вербовку архивиста КГБ Василия Митрохина, который в 1992 году передал британцам более 25 тысяч страниц скопированных документов.

Россия долго помнит обиды. Ответ на вопрос, почему Россия нацелилась на Великобританию, — почему она покупает влияние, распространяет дезинформацию, крадет секретную информацию и даже убивает тех, кого считает предателями, — можно найти только в рамках исторического контекста. Очевидно, мы уже забыли, откуда взялась эта давняя шпионская вражда, а русские — нет.