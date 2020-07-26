Чужая война: что творится на улицах Москвы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытках сделать Россию «ареной этнических столкновений» и призвал российских армян не поддаваться на провокации. Об этом он рассказал в интервью РБК. Нападения на соотечественников в Москве он назвал «выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства». «Нет никаких сомнений в том, что у российских властей есть все средства и возможности для предотвращения такого развития событий», — подчеркнул Пашинян.

«Наши соотечественники в России, в свою очередь, должны заявить, что не следует поддаваться на провокации и что третьи силы с амбициозными антиармянскими устремлениями на Южном Кавказе заинтересованы в дестабилизации России. Мы этого не допустим», — резюмировал он.

Ранее посол Армении Вардан Тоганян заявил радиостанции «Говорит Москва», что столкновения были спланированы азербайджанской стороной. По его словам, они пытались связаться с представителями диаспоры, но не смогли.

«Мы получали всю ночь такие данные. В районе юго-востока Москвы было несколько таких случаев. Очень хорошо организованные банды, хорошо вооружённые нападали, видимо, выслеживая машины с армянскими номерами или отдельных людей, и начинали большую драку. Погибших нет, пострадавшие есть, пара человек в больницах. Координируем свои действия с правоохранительными органами, и наши общественные организации тоже на связи. Мы призываем не терять бдительность, не поддаваться на провокации, потому что это хорошо организованная армянофобская политика, экспортированная из Азербайджана. Её цель — разрушить тот баланс, который мы имеем в России. Это организованная провокация, которая началась с торговых точек. Если не предпринять шагов, то она будет иметь очень серьёзные последствия. Есть законодательство России и для нас сейчас важно, чтобы оно восторжествовало для всех граждан».

При этом он также выразил уверенность, что к акции причастны азербайджанские власти.

«Я думаю, что это, в первую очередь, связано с тем, что руководство Азербайджана все эти годы и особенно последние месяцы наращивало агрессивную риторику. Последние пару месяцев оно готовило своё население к войне, объясняя, что единственное возможное средство решения нагорно-карабахской проблемы — это военная операция для «освобождения». Эту риторику они экспортировали на территорию России».

Со стороны официального Баку никаких заявлений не последовало. Только посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы призвал соотечественников соблюдать российские законы.

«Вы живёте в России, многие из Вас являются гражданами этой Великой страны. Прошу Вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть. В условиях пандемии берегите себя для нашей справедливой борьбы, не нарушая законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, поскольку у нас с Вами единая цель — защита Родины, восстановление ее территориальной целостности и исторической правды», — говорится в обращении посла, попавшем в распоряжение РИА Новости.

«Нам необходимо быть вместе, чтобы дать достойный отпор провокациям, но при этом не опускаться на уровень уличных драк. Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля», — заявил он.

Ранее в столичном ГУ МВД сообщили, что после драк, произошедших 24 июля возбуждены уголовные дела по статье о хулиганстве, задержаны девять человек.

При этом надо отметить, что отличились обе стороны, в том числе, нападением толпой, погромами торговых точек и кафе. Наверное, сейчас важно уже не то, кто первый начал, а как это закончить. Отметим, что стычки между представителями армянской и азербайджанской диаспор произошли также в Европе и даже США. Однако нас волнует Россия, экспортировать в которую националистическую риторику с любой стороны просто недопустимо.

В то же время, стоит отметить, что азербайджанское руководство пока что воздерживается от резких заявлений, в то время, как армянское — прямо называет произошедшее провокацией оппонентов.

— Произошедшее действительно было провокацией азербайджанской стороны, — уверен доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

— Все началось с акции владельцев «Фудсити», которые (учитывая объем их бизнеса в России и страх перед Лубянкой) не стали бы проявлять никаких «патриотических» порывов без просьбы уважаемых людей. Да, потом армяне стали отвечать зеркально — точно также избивать невинных азербайджанских торговцев, громить рестораны и мародерствовать. И должны быть наказаны по той же строгости закона. Однако начали все именно азербайджанцы.

— Конечно имеют. Изначально Азербайджан затеял это пограничное обострение в том числе и для того, чтобы повлиять на Россию. Показать ей все негативные последствия дальнейшего курса Москвы на подморозку конфликта, отказа властей РФ принуждать Армению садиться за стол переговоров и обсуждать капитуляцию Карабаха по Мадридским принципам или Казанской формуле. Действия азербайджанской диаспоры в Москве ровно вписываются в эту стратегию, являются ее частью — (см. пункт «просьба уважаемых людей»). Все идет по плану Баку — зачем им говорить? И зачем к тому же объяснять, почему нельзя нападать на армян, если азербайджанские власти вот уже два с лишним десятка лет ведут информационную политику по демонизации армян, воспитывают у новых поколений ненависть к армянам?

«СП»: — Участникам драк грозит депортация и уголовные дела. По-вашему, среди них больше граждан России или соседних республик? Чем они мотивированны?

— Думаю, среди них больше все-таки граждан РФ. Они мотивированы стадным инстинктом. Для нормальных людей логика «бьют азербайджанцев в Бельгии — нужно за это избить армян в Москве» или «бьют армян в Москве — давайте в ответ изобьем азербайджанцев, которых встретим на улице» является ущербной, дикой и дегенератской. Однако для людей, мыслящих диаспоральными категориями и при этом не приученных к жесткому соблюдению российского законодательства (большой привет политике толерантной политике российской власти к проявлению этнического национализма Москве).

«СП»: — По словам Пашиняна, «у российских властей есть все средства и возможности для предотвращения такого развития событий». Как понимать это заявление? Апелляция к Москве как к третейскому судье? Или попытка втянуть в конфликт?

— Нет, не втягивание в конфликт — а пояснение того, чем российские власти должны заниматься. Обеспечением на улицах столицы верховенства закона, а не пещерных традиций. То есть не только массовый отлов армянских и азербайджанских бузотеров, но и демонстративное их наказание — чтобы не повадно было. По идее, надо было наказывать демонстративно еще владельцев «Фудсити» — но момент упустили, и вот получили.

«СП»: — А есть ли у Москвы такие средства? Почему вообще это допустили особенно после абрикосовых войн?

— Да, средства есть — называется ОМОН и «обезьянники». И нет, я не знаю, почему это допустили — возможно потому, что гром не грянул. Это правильный вопрос, и его сейчас должны задавать федеральные власти как московским властям и правоохранителям, так и тем структурам, которые отвечают за работу с диаспорами.

«СП»: — Чем, по-вашему, все это кончится?

— Знаете старый анекдот? Красные выгнали белых из леса, затем белые выгнали красных, затем красные снова белых — а потом пришел лесник и всех к чертям разогнал. Все кончится тогда, когда придет лесник в форме ОМОНа и всех жестко разгонит. А тех, кто не успеет убежать — бросит в обезьянники, после чего особо активные товарищи должны получить особо хорошие сроки.

— Заявление Пашиняна — это обычное взаимное обвинение, совершенно типичное для армяно-азербайджанского конфликта, — считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

— Россия уже стала ареной столкновений. Стала по той причине, что диаспоры чувствуют себя здесь слишком вольготно. Государство не ставит им жёсткие рамки, и эту практику пора прекращать.

«СП»: — Столкновения армян и азербайджанцев идут уже в Европе и даже США. О чем это говорит? О мобилизационных способностях общин или об отсутствии культуры как таковой?

— Это говорит о том, что два народа действительно ненавидят друг друга. И они пытаются перетянуть на свою сторону другие страны. Получается не очень, ибо такого рода вещи только отталкивают.

«СП»: — Сейчас уже та стадия, когда никто не вспомнит, а кто именно начал. Важно, кто первый остановится. Кто это будет, по-вашему? И чем вообще все это может кончится?

— Думаю, что самостоятельно они не остановятся. Это той случай, когда надо останавливать принудительно. Сажать, депортировать. Только так Россия покажет свою силу. В противном случае это будет прогибом под обнаглевшие диаспоры.