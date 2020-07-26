Банкир Олег Тиньков снял на видео, как медики пересаживают ему мозг немецкой девушки. Финансист опубликовал ролик в инстаграме. На кадрах Тиньков лежит в палате с катетером, вставленным в вену. Он находится в сознании и сам объясняет, что происходит.

«На самом деле все боятся пересадки костного мозга, у нас много стереотипов. Вот как это происходит.. Вот он костный мозг. Вот он вливается… То есть, в данный момент у меня идёт трансплантация костного мозга. На самом деле и забор идёт точно также», — заявил Тиньков.

Банкир отметил, что ему пересаживают костный мозг донора — немецкой девушки, которая спасла ему жизнь. По его словам, донорство костного мозга в России развито плохо и ситуацию необходимо менять.

«Я хотел бы сделать так, чтоб у нас было больше доноров, и я надеюсь, если все это переживу (надеюсь, что господь меня спасет, и я выдержу), будем ситуацию в России потихоньку с донорством менять», — сказал банкир.

Он также написал в соцсетях, что решил создать фонд для лечения больных раком крови. Тиньков намерен пожертвовать на этот проект часть своего состояния.

Весной этого года Олег Тиньков сообщил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь.

Костный мозг — мягкая ткань внутренней полости кости. Именно в костном мозгу вырабатывается кровь, происходит процесс созревания клеток крови — гемопоэз.

При раке крови (лейкемии) опухоль разрастается в месте локализации костного мозга и постепенно замещает нормальные ростки кроветворения. Причины возникновения лейкемии на 2020 год науке неизвестны.