Все новости на карте

Телезрители любили прогнозы погоды, которые вел кандидат географических наук Александр Беляев

Интеллигентный, обаятельный ученый умел даже рядовую информацию преподнести легко, с юмором и нескучно, — пишет «Комсомольская правда».

Александр Вадимович последние годы боролся с онкологическим заболеванием. К сожалению, рак победил.

У телеведущего остался сын Илья, с которым у отца были самые лучшие отношения.

Теперь в память об отце Илье останется не только наследственная недвижимость — квартира в Москве и дом в Подмосковье, но и уникальная коллекция почтовых марок.

Среди широкой публики мало кто об этом знал, но Александр Беляев был известнейшим филателистом.

Он был членом-корреспондентом Национальной академии филателии и его коллекция считается самой лучшей в постсоветской России.

Собирал ее Александр Владимирович с детства, и объем таков, что экспонаты занимают целую комнату.

Как ранее сообщал «Рамблер», на 72-м году жизни скончался известный российский телеведущий прогнозов погоды и географ-гидролог Александр Беляев.

Он несколько лет боролся с раком лёгких.