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Александр Беляев оставил сыну необычное наследство 

Ирина Лебедева и ещё 1 8 минут назад
Телезрители любили прогнозы погоды, которые вел кандидат географических наук Александр Беляев.
Интеллигентный, обаятельный ученый умел даже рядовую информацию преподнести легко, с юмором и нескучно, — пишет «Комсомольская правда».
Александр Вадимович последние годы боролся с онкологическим заболеванием. К сожалению, рак победил.
У телеведущего остался сын Илья, с которым у отца были самые лучшие отношения.
Теперь в память об отце Илье останется не только наследственная недвижимость — квартира в Москве и дом в Подмосковье, но и уникальная коллекция почтовых марок.
Среди широкой публики мало кто об этом знал, но Александр Беляев был известнейшим филателистом.
Он был членом-корреспондентом Национальной академии филателии и его коллекция считается самой лучшей в постсоветской России.
Собирал ее Александр Владимирович с детства, и объем таков, что экспонаты занимают целую комнату.
Как ранее сообщал «Рамблер», на 72-м году жизни скончался известный российский телеведущий прогнозов погоды и географ-гидролог Александр Беляев.
Он несколько лет боролся с раком лёгких.
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Общество , Видео , Александр Беляев , Комсомольская правда
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