Российский политик и председатель молодежного парламента при законодательном собрании Калужской области Денис Зиновкин устроил алкогольную вечеринку на набережной Севастополя . Видео опубликовало в воскресенье, 26 июля, издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На записи показано, как знакомый 18-летнего Зиновкина в хорошем настроении избивает его живот и громко заявляет: «Депутатская неприкосновенность!». В это время молодой политик говорит, что этот человек «совсем страха не боится».

Отмечается, что сначала прохожие пожаловались на громкую алкогольную вечеринку, а позже на место приехали полицейские. В ролике слышно, как участники вечернего мероприятия на набережной во время разговора с правоохранительными органами заявляют, что среди них есть политический деятель.

«У него удостоверение есть депутата! Заберите его отсюда. Человек пьяный стоит», — похвастались нарушители.

После произошедшего глава молодежного парламента Калужской области Дарья Никеева заявила, что, как только Зиновкин возвратится обратно в регион, с ним будут разбираться, а также будут приняты все возможные меры после этого «неприятного» происшествия.

23 июля стало известно, что в Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие.