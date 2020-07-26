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Российский депутат устроил алкогольную вечеринку на набережной Севастополя 

Lenta.ru 43 минуты назад
Российский политик и председатель молодежного парламента при законодательном собрании Калужской области Денис Зиновкин устроил алкогольную вечеринку на набережной Севастополя. Видео опубликовало в воскресенье, 26 июля, издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
На записи показано, как знакомый 18-летнего Зиновкина в хорошем настроении избивает его живот и громко заявляет: «Депутатская неприкосновенность!». В это время молодой политик говорит, что этот человек «совсем страха не боится».
Отмечается, что сначала прохожие пожаловались на громкую алкогольную вечеринку, а позже на место приехали полицейские. В ролике слышно, как участники вечернего мероприятия на набережной во время разговора с правоохранительными органами заявляют, что среди них есть политический деятель.
«У него удостоверение есть депутата! Заберите его отсюда. Человек пьяный стоит», — похвастались нарушители.
Зиновкин обратился к полицейским и, показав служебное удостоверение, назвал причину приезда в Севастополь — его пригласил губернатор Крыма Сергей Аксенов от партии «Единая Россия» на парад военно-морского флота (ВМФ).
После произошедшего глава молодежного парламента Калужской области Дарья Никеева заявила, что, как только Зиновкин возвратится обратно в регион, с ним будут разбираться, а также будут приняты все возможные меры после этого «неприятного» происшествия.
23 июля стало известно, что в Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие.
«Предполагаю, что если бы я не остановился, то мог бы демонтировать большой участок покрытия на этой дороге», — написал Вдовин, приложив снимки с разрушенной дорогой в социальной сети.
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Комментарии 4
Общество , Сергей Аксенов , Михаил Вдовин , Единая Россия , МВД , Калужская Область , Севастополь
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