Врач назвал отличия симптомов COVID-19 от гриппа

Грипп отличается от COVID-19 симптомами, заявили в депздраве Москвы . Коронавирусная инфекция вызывает у человека заболевание, которое не до конца изучено, — но характерным является исчезновение обоняния и вкуса. «Старый добрый» грипп вызывает резкое повышение температуры, а «ковид» может проявляться постепенно.

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал об отличиях гриппа от COVID-19. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

«При гриппе симптоматика четко оформлена и описана. Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы как слабость, ломота — это скорее всего грипп», — напомнил врач.

Он подчеркнул, что при заражении коронавирусом характерными симптомами являются потеря вкуса и обоняния. Протекать COVID-19 может у разных людей по-разному — болезнь до конца до сих пор не изучена учеными.

Значительного скачка заболеваемости осенью российские специалисты не ждут. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявлял ранее, что всплеск заражения может произойти в школах и университетах — когда там формируются новые группы и классы.

Вакцина от COVID-19 сейчас проходит испытания. Россияне сами смогут решать, делать им прививку или нет, говорил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко . Первыми препарат от коронавирусной инфекции должны получить медработники, добавил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подчеркнул, что в столице вакцинация от коронавируса будет бесплатной. В городе, где из всех регионов РФ зафиксировано наибольшее число случаев COVID-19, эпидемия идет на спад. Власти отмечают, что продолжает формироваться популяционный иммунитет. По словам вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковаой, всего в России разрабатывается более двух десятков вакцин от «ковида».

«На сегодняшний день в соответствии с планом, который утвердило правительство, разрабатывается 26 вариантов вакцин», — рассказала она. Голикова добавила, что результаты исследований дают уверенность в том, что в ближайшее время начнут применяться сразу несколько эффективных препаратов.

Неделю назад ученые в Испании нашли самый ранний симптом коронавируса. У 29% участников опроса за несколько дней до появления симптомов COVID-2019 в ротовой полости появилась энантема — сильная сыпь на слизистой оболочке.

Специалисты пока не могут сказать, в какой степени этот ранний признак распространен среди заболевших новой инфекцией. Это связано с тем, что требования техники безопасности при контакте с зараженными создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.

Важные новости касаются и вакцины — по словам врачей, препарат не подойдет людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что любая вакцина может спровоцировать у них обострение, поэтому людям с хроническими болезнями необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом.

Потеря обоняния — важный симптом при коронавирусной инфекции. Ученые недавно выяснили, почему при COVID-19 пропадает обоняние.

«Изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток», — говорится в соответствующей научной статье. При этом нюх возвращается к человеку на протяжении нескольких недель — это гораздо быстрее, чем в случаях заражения вирусными инфекциями, напрямую поражающими обонятельные нейроны.

Хотя ограничения и карантины продолжают повсеместно снимать и ослаблять, а прирост новых случаев COVID-19 — все меньше и меньше, ученые и власти не исключают возможности второй волны коронавируса. В конце июня эпидемиолог из КНР Чжун Наньшань спрогнозировал окончание пандемии до весны 2021 года. Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао».

Чжун добавил, что эпидемия может не завершиться к зиме 2020 года. Тем не менее, по его словам, масштабной второй волны заражений не ожидается.

Ученый также предположил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом может подняться зимой. Наньшань добавил, что для контроля эпидемиологической ситуации странам необходимо в нужное время принимать жесткие меры на небольшой срок.