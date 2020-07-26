26 июля, какой праздник 

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Накануне, 25 июля, как писал «Рамблер», в России отмечались День сотрудника органов следствия, День речной полиции и День работника торговли.

В народном календаре славян 26 июля (по старому стилю) — Ермолай и Параскева. На мельницах с этого дня начинался спешный ремонт.

26 июля шведское войско захватило Новгород (1611 год), в Бостоне объявили войну индейцам (1722), войска Емельяна Пугачева потерпели окончательное поражение (1774), в СССР запустили первую многоступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету (1957), в России прекратилось хождение советских денежных знаков (1993).