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Умерла легендарный противник перестройки и Горбачева 

Ura.Ru и ещё 6 3 часа назад
Умерла Нина Андреева
Фото: ТАСС
Умерла глава незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и борец с перестройкой Нина Андреева. О кончине 81-летнего политика сообщает сайт ее партии.
«В городе Ленинграде после тяжелой болезни ушла из жизни Нина Александровна Андреева. Перестало биться сердце пламенного патриота советской родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика», — пишут в некрологе.
Чем именно была больна покойная не сообщается.
Андреева в 1988 году опубликовала знаменитый в Советском Союзе «Манифест антиперестроечных сил». За этот документ ее и ее семью начали травить. Тем не менее, считается, что письмо Андреевой разделило страну на два лагеря. Первый — сторонники социализма, которые хотели сохранить действующий политический строй. Вторые выступали против и стремились разрушить все, что связано с СССР, говорят во Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
В своем скандальном письме Андреева тревожилась за советских молодых людей. Она считала Советский Союз величайшей державой. Андреева утверждала, что, поощряя заграничные «поделки масскультуры», СССР втаптывает в грязь свою историю и культуру.
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Общество , Другое , Нина Андреева , Санкт-Петербург
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