Умерла Нина Андреева

Умерла глава незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и борец с перестройкой Нина Андреева . О кончине 81-летнего политика сообщает сайт ее партии.

«В городе Ленинграде после тяжелой болезни ушла из жизни Нина Александровна Андреева. Перестало биться сердце пламенного патриота советской родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика», — пишут в некрологе.

Чем именно была больна покойная не сообщается.

Андреева в 1988 году опубликовала знаменитый в Советском Союзе «Манифест антиперестроечных сил». За этот документ ее и ее семью начали травить. Тем не менее, считается, что письмо Андреевой разделило страну на два лагеря. Первый — сторонники социализма, которые хотели сохранить действующий политический строй. Вторые выступали против и стремились разрушить все, что связано с СССР, говорят во Всесоюзной коммунистической партии большевиков.

В своем скандальном письме Андреева тревожилась за советских молодых людей. Она считала Советский Союз величайшей державой. Андреева утверждала, что, поощряя заграничные «поделки масскультуры», СССР втаптывает в грязь свою историю и культуру.