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Операторов кол-центров могут заменить роботами в ближайшие пять лет 

News.ru 42 минуты назад
Кого оставят без работы из-за роботов?
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Эксперты сообщили, что операторов кол-центров могут заменить на роботов в ближайшие 5-10 лет.
При этом, большинство операторов осознают процессы цифровизации в своей области и готовы к тому, что их могут заменить на искусственный интеллект. Около 63% операторов считают, что цифровые технологии могут заменить людей частично, и лишь 13% допускают, что роботы могут выполнять полностью их работу, сообщает «Известия».
Многие операторы (45%) опасаются потерять работу в связи с внедрением информационных технологий, а 39% специалистов выразили готовность профессионально расти на фоне роста цифровых технологий в их сфере.
IT— специалисты полагают, что роботы могут заменить операторов, но не в сферах, где требуется наличие эмпатии. Например, в области психологии или образования.
Будет постепенное внедрение технологий в разные сферы бизнеса и производства. Также шаг за шагом специалисты станут осознавать, какие задачи стоит автоматизировать, а какие — оставить людям. Есть масса областей, где необходимо живое человеческое общение, подлинная эмпатия, а не её программная имитация. Это — медицина, образование, сфера услуг и ряд других, — пояснил заведующий лабораторией машинного интеллекта МФТИ, профессор РАН Константин Воронцов.
Ведущие менеджеры положительно относятся к внедрению цифровых технологий — треть уже использует искусственные технологии в бизнесе, а 54% планируют перейти к цифровым технологиям в ближайшее время.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что внедрение цифровых голосовых решений не обязательно означает массовое увольнение операторов. Он пояснил, что искусственный интеллект может взять на себя простые рутинные задачи, тогда операторы кол-центров смогут больше сосредоточиться на клиенте и какой-то серьёзной задаче, соответственно улучшить качество сервиса.
Отмечается, что опрос среди операторов проводили международный IT-проект в области машинного обучения Neuro.net совместно с компанией Powerry, которая оказывает услуги в сфере обработки данных.
Как писал NEWS.ru ранее, в России может появиться 13%-ный налог на роботов, работающих вместо людей. Руководитель АНО «Институт прогрессивного образования» Анна Маркс сообщила, что организация предложила Минфину РФ облагать налогом, равным 13% НДФЛ, использование роботов вместо человеческой рабочей силы. По словам Анны Маркс, в ближайшие 10–15 лет роботы могут заменить около 20 млн российских работников во многих распространённых сферах трудовой деятельности. Чтобы избежать рисков безработицы, уже сейчас предложено ввести механизмы, которые помогут защитить людей из перечня уязвимых профессий.
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Комментарии
Общество , Наука и техника , Александр Ведяхин , Константин Воронцов , Сбербанк России , РАН , Минфин , газета "Известия"
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