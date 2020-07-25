Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Патриарх Кирилл обратился к игуменье с Мерседесом 

Майк Габриелян 10 минут назад
Патриарх Кирилл обратился к игуменье с Мерседесом
Фото: РИА Новости
Патриарх Кирилл благословил продажу элитного «Мерседеса», принадлежащего настоятельнице Покровского женского монастыря. Об этом сообщил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского ставропигиального женского монастыря игумении Феофании (Мискиной) реализовать находящийся в ее владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
По словам Легойды, патриарх призывал духовенство отказываться от роскошных автомобилей в 2012 и 2017 году. Предстоятель Церкви указывал, что пожертвования необходимо использовать на социальные и благотворительные цели, а не на личную роскошь.
Кроме того, его благое слово касалось и машин, необходимых священникам и монахам для работы — патриарх заявил, что транспортные средства нужно оформлять на обители.
Почему игуменья Феофания ослушалась патриарха, и понесет ли за это какое-либо церковное наказание, Легойда не уточнил.
Отметим, что Покровский женский монастырь является ставропигиальным, то есть подчинён непосредственно патриарху Кириллу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что СМИ выяснили, что в 2016 году игуменья купила автомобиль «Мерседес» (Mercedes) представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
На эту информацию отреагировал известный церковный оппозиционер, дьякон Кураев.
«Катайся, матушка, катайся. В ад надо ехать с комфортом», — заявил Кураев, назвав Феофанию «бенц-игуменьей».
Он пояснил, что ранее у Феофании служил священник, у которого тяжело болел ребенок. Тот попросил у игуменьи деньги на операцию для ребенка, но она отказала. Ребенок умер.
Комментарии 353
Общество , Патриарх Кирилл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В семье Татьяны Митковой случилось горе
В семье Татьяны Митковой случилось горе
Раскрыт способ защититься от угроз COVID-19
Раскрыт способ защититься от угроз COVID-19
«По сути, мы человека обрекаем»
«По сути, мы человека обрекаем»
Киев проболтался о планах на Крым
Киев проболтался о планах на Крым
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Киев проболтался о планах на Крым
01:19
Киев проболтался о планах на Крым
В мире
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
В армянском ресторане в Москве устроили погром
00:09
В армянском ресторане в Москве устроили погром
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение