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Какой праздник 25 июля 

Мария Иванова 1 час назад
Какой праздник 25 июля
Фото: РИА Новости
В субботу, 25 июля, в России отмечаются День сотрудника органов следствия, День речной полиции и День работника торговли. В этот день родился писатель Василий Шукшин и скончался актер Владимир Высоцкий.
Накануне, 24 июля, как писал «Рамблер», в России отмечались День флориста и День кадастрового инженера
В народном календаре славян 25 июля (по старому стилю) — Зимоуказница. Если утро этого дня было холодным, ждали раннюю и холодную зиму.
25 июля в Англии провели первое испытание паровоза (1814 год), в СССР ввели всеобщее начальное обучение (1930), был свергнут глава итальянских фашистов Бенито Муссолини (1943), СССР, США и Великобритания договорились о запрете ядерных испытаний в воздухе, открытом космосе и под водой (1963), вышел дебютный альбом американской группы Metallica (1983), женщина-космонавт — Светлана Савицкая из СССР — впервые вышла в открытый космос (1984).
25 июля родились писатель, режиссер и актер Василий Шукшин (1929 год), советский футболист Фёдор Черенков (1959), актер сериала «Друзья» Мэтт Леблан (1967), российский хоккеист Андрей Василевский (1994).
25 июля были казнены декабристы Михаил Бестужев-Рюмин, Пётр Каховский, Сергей Муравьёв-Апостол, Павел Пестель и Кондратий Рылеев (1826 год), скончались советский композитор Исаак Дунаевский (1955), актер, поэт, автор-исполнитель Владимир Высоцкий (1980), актриса Лидия Смирнова (2007), актер Михаил Пуговкин (2008).
Комментарии
Общество , Федор Черенков , Михаил Пуговкин , Мэтт Леблан , Бенито Муссолини , Светлана Савицкая , Исаак Дунаевский , Василий Шукшин , Андрей Василевский , Лидия Смирнова , Великобритания
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