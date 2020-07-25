Какой праздник 25 июля 

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В субботу, 25 июля, в России отмечаются День сотрудника органов следствия, День речной полиции и День работника торговли. В этот день родился писатель Василий Шукшин и скончался актер Владимир Высоцкий.

Накануне, 24 июля, как писал «Рамблер», в России отмечались День флориста и День кадастрового инженера

В народном календаре славян 25 июля (по старому стилю) — Зимоуказница. Если утро этого дня было холодным, ждали раннюю и холодную зиму.