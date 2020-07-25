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Пранкеры Вован и Лексус позвонили Монике Левински 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Пранкеры Вован и Лексус позвонили Монике Левински
Фото: globallookpress.com
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) утверждают, что позвонили бывшей сотруднице Белого дома Монике Левински. Запись разговора опубликована на YouTube.
Звонок состоялся от имени экоактивистки Греты Тунберг. На записи слышно, как женский голос отвечает на приветствие и утверждает, что у них с собеседницей много общего и они обе пережили публичную травлю, с которой им помогли справиться родители. Левински также указывает, что старается держаться подальше от политики, поскольку её активизм осуждают и не только представители всех партий.
По словам Кузнецова, запись разговора с Левински опубликовали в качестве своеобразного подарка ко дню её рождения. Пранкер отметил, что считает Монику «интересной фигурой». Вован рассказал, что ему было интересно узнать, как сейчас живёт Левински.
Понятно, что она полностью себя посвятила общественной деятельности, борьбе с буллингом, — рассказал Кузнецов РБК.
Моника Левински попала на работу в Белый дом в 1995 году, во время президентства Билла Клинтона. В 1998 году общественность узнала об интимных отношениях молодой сотрудницы администрации и главы США. Клинтон всё отрицал, но его обвинили во лжесвидетельствовании и воспрепятствовании правосудию, однако в итоге сенат отказался объявлять ему импичмент.
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Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , Алексей Столяров , Моника Левински , Грета Тунберг , Билл Клинтон , Владимир Кузнецов
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