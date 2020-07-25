Пранкеры Вован и Лексус позвонили Монике Левински 

Звонок состоялся от имени экоактивистки Греты Тунберг . На записи слышно, как женский голос отвечает на приветствие и утверждает, что у них с собеседницей много общего и они обе пережили публичную травлю, с которой им помогли справиться родители. Левински также указывает, что старается держаться подальше от политики, поскольку её активизм осуждают и не только представители всех партий.

По словам Кузнецова, запись разговора с Левински опубликовали в качестве своеобразного подарка ко дню её рождения. Пранкер отметил, что считает Монику «интересной фигурой». Вован рассказал, что ему было интересно узнать, как сейчас живёт Левински.

Понятно, что она полностью себя посвятила общественной деятельности, борьбе с буллингом, — рассказал Кузнецов РБК.