«Видео ДТП с Ефремовым смонтировано, кто был за рулем?»

Совершенно запутанная история развернулась в околосудебном пространстве в рамках уголовного дела, инкриминируемого Михаилу Ефремову , сбившему насмерть водителя курьерской службы Сергея Захарова . Оказалось, потерпевшие — родственники погибшего, — завершив ознакомление с материалами дела (несколько томов), попросили Ефремова возместить моральный вред в размере более 40 миллионов рублей компенсации морального вреда.

Позже выяснилась удивительная вещь: адвокат семьи погибшего, Александр Добровинский «назвал это выдумкой» — то, что родные Сергея Захарова действительно потребовали от актера компенсацию, и вообще опроверг публикации СМИ об иске на 40 миллионов рублей.

«Говорить о каких-то компенсациях еще рано. Всем очень хочется осквернить родственников погибшего Сергея Захарова. Видимо, кому-то от этого легче, — утверждает Добровинский, который уверен в том, что никаких разговоров о компенсации не было. — Можно было бы о чем-то говорить, если бы деньги предлагал виновный или он хотя бы извинился. Но Ефремов же говорит, что ни в чем не виноват».

Это можно было бы назвать недоразумением или недопониманием сторон конфликта, если бы не сообщение ТАСС, которое подтвердило, что разговор такой (о 40 миллионах) имел место и потерпевшая сторона и в самом деле выдвинула требование именно о такой компенсации.

«Да, они заявили иски, — подтвердил информацию адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. — Аппетиты у них немаленькие, речь идет порядка о 40 млн рублей».

Надо заметить, что народ у нас простой, и он не любит, когда ему врут и держат за лохов и быдло. А уж если еще при таком обмане все-таки требуют от и так уже со всех сторон затюканного Ефремова сумму в 40 миллионов рублей, то высказываются пользователи со всей своей справедливой прямотой. А люди в России еще и душевные, полные сочувствия, жалости и сострадания. И, к тому же, понимающие: сколько же можно гнобить человека, вина которого еще не доказана в суде. Вот и комментируют от души ситуацию с жадными родственниками Захарова, готовыми сделать себе состояние на смерти близкого человека.

«Жалко обоих, со всем уважением к погибшему, но мне кажется, сумма слишком большая, — считает Аа Шад, — да и зарабатывать на смерти близкого человека как минимум не этично…». «Еще не доказана вина Ефремова, только после суда будет известно, — высказывает свое мнение Ляля Бакиева. — Если оправдают Ефремова, не получат такую бешеную сумму. Пашаев знает: в таких случаях не больше миллиона, сказал, что будут опротестовывать, аппетиты, конечно, еще с подачи Добровинского, он тоже хочет кусок себе отломить от Ефремова. А если оправдают Михаила, то вообще ничего не получат, ни копейки им! Совести ни у Добровинского, ни у потерпевшей стороны вообще нет!».

«Видео по аварии Ефремова смонтировано из кусков, неизвестно, кто был за рулем, вина Ефремова не доказана, — констатирует Гертруда Масленникова. — Алчные родственники устроили шабаш на костях погибшего. Подать встречный иск на гнилую родню за ложные обвинения». «Семья Захаровых у Малахова говорила, что ни на какие деньги они не согласны, все это вранье и провокация», — возмущается Марина Белова. «Воронье ненасытное, — соглашается с Мариной Ольга Филлипова. — Стервятники».

«Может, для начала разобраться в виновности человека? Тем более что куча нестыковок, — предлагает Нина Баласанян. — Впечатление такое, что он работал в Москве и кормил на эти деньги всю Рязань (прости меня, Господи, земля пухом)». «Думаю, что компенсацию присудят только жене, — считает Татьяна Иванова . — Она является семьей погибшего. Дети вместе не жили с отцом. Брат вообще не имеет никаких прав. Добровинский лукавит перед своими доверителями. Вводит их в заблуждение. Особенно брата». «Все очень просто. Если иски есть, они должны быть зарегистрированы, — трезво рассуждает Юха Китс. — Со временем мы узнаем, кто же из адвокатов говорит неправду».

«Сразу после аварии как орали, что им не нужно никаких денег, а за месяц, как аппетиты выросли: 565 тысяч долларов — а они не лопнут? Пусть адвокат потерпевших покажет им фильм "Нежданно-Негаданно". Алчная семейка, — возмущается Natalya B. — Сколько денег они уже заработали, бегая по ток шоу?». «Не, ну человека больше нет. Но это те люди, которые говорили, что им требуется только законное наказание и никакие деньги не нужны, — солидарен с Натальей Алексей Безродный. — Сумма в 40 млн на чем основывается?».

«Вы все верно говорите! Но отношение к этой семье сложилось у очень многих. У меня такое впечатление, что им совсем неважно, кто именно был за рулем, кто насмерть сбил их родственника. Им важно одно — чтобы Ефремов сел на максимально возможный срок и чтобы он им выплатил максимально возможную сумму. Такое впечатление создала сама семья, — расставляет все точки над «i» Анастасия. — С самого начала люди им сочувствовали, сострадали. Они сами это доброе отношение людей перечеркнули. Они ходят на бесконечное количество передач и говорят о деньгах. Неважно, с помощью Добровинского или без его помощи — но они сами это делают. Поэтому такое и отношение к этой семье. Людей трудно обмануть. Можно обмануть, но из шоу в шоу все ярче проявляется суть людей, утопших в горе».

Вот уж действительно — точнее не скажешь. Нет предела человеческой алчности и жадности. И это шоу, как это ни противно, еще продолжается.