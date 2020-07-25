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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с чумой в России 

РИА Новости и ещё 7 51 минуту назад
В России рассказали о ситуации с чумой
Фото: РИА Новости
Случаев заболевания чумой в России в 2020 году не зарегистрировано, последний раз ее выявляли в 2016 году, однако заражённые чумой сурки в стране встречаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В 2020 году заболеваний чумой на территории России не зарегистрировано. Последние случаи имели место в 2014 (один случай), 2015 году (один случай), 2016 году (один случай) на территории горно-алтайского высокогорного природного очага чумы (Кош-Агачский район Республики Алтай). Этот район является пограничным с Монголией, и на его территории расположен трансграничный природный очаг чумы (Сайлюгемский)", — говорится в сообщении.
Все население Кош-Агачского района, а это более 18 тысяч человек, ежегодно прививается против чумы, в Туве ежегодно прививку делают более 3,5 тысячи человек, отметили в пресс-службе. В то же время в Кош-Агачском районе с 2014 по 2020 годы включительно постоянно выявляют заражённых чумой сурков, уточнили в Роспотребнадзоре.
"Для предупреждения заболеваний ежегодно разрабатывается и выполняется Комплексный план профилактических мероприятий по оздоровлению территории Кош-Агачского района Республики Алтай и Республики Тыва. Ежегодно проводится истребление блох на территориях, прилегающих к населенным пунктам и стоянкам животноводов, проводится поселковая дератизация и дезинсекция. Запрещен отлов и охота на сурков, ведется контроль за выполнением этого решения (объезд стоянок, населенных пунктов)", — пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Чума — острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции — чумной палочки — являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.
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Общество , Роспотребнадзор , РИА Новости , Монголия , Республика Алтай
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