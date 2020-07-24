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Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах 

Вероника Полынина и ещё 4 5 минут назад
Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах
Фото: РИА Новости
Три женщины — Лидия Михальченко, Ольга Крассак и Мари Троицкая — заявили о сексуальных домогательствах со стороны журналиста и писателя Виктора Шендеровича. Об этом они рассказали в Facebook.
Ольга Крассак заявила, что знает еще минимум четырех женщин, которые «пострадали» от домогательств Шендеровича. По ее словам, они не решаются рассказать об этом открыто, поскольку их запугивают и угрожают увольнениями. Кроме того, они не готовы «выдержать тонны помоев, которые на них выльются от "группы поддержки"» Виктора Шендеровича.
Лидия Михальченко написала, что до марта этого года считала Шендеровича «одним из лучших людей в этом мире», а затем столкнулась с его нежеланием замечать отказ с ее стороны. Она также рассказала, что Мари Троицкую «повергли в шок» домогательства на дружеской, как ей казалось, встрече с Шендеровичем. Он, в свою очередь, отреагировал на это словами: «А для чего еще мужчины с девушками встречаются?».
«Да, мы знаем, что будет травля. Но мы уверены, что даже если эта травля и все последующее причинит нам непоправимый вред, то все равно наши слова станут той соломинкой, пусть не решающей, но одной из тех, что рано или поздно переломят хребет этому верблюду, — убеждению, что женщин можно трогать, лапать, заниматься сексом без активного согласия, пользуясь защитной реакцией замирания, а потом говорить, что "ты сама хотела" и "вообще это недоразумение"», — написала Михальченко.
Сам Виктор Шендерович пока никак не отреагировал на обвинения.
Как сообщал «Рамблер», ранее на этой неделе в сексуальных домогательствах обвинили знатока игры «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского. Журналистка Екатерина Аренина рассказала в соцсетях, что Скипский приставал к ней, когда ей было всего 15 лет, и Скипский преподавал у нее географию. В комментариях к твиту Арениной еще несколько девушек рассказали о домогательствах со стороны Скипского. Одной из них в момент домогательств было 13 лет.
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Общество , Другое , Михаил Скипский , Виктор Шендерович
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