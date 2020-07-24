Москвич призвал россиян встать на колени перед мигрантами 

Житель столицы Александр Андриянов на своей странице «ВКонтакте» заявил о создании движения «Migrants lives matter» (пер. с англ. — «Жизни мигрантов важны»). Мужчина продемонстрировал, как следует относиться к гостям из соседних республик, встав перед одним из них на колено и почистив ему обувь.

Активист подчеркнул, что в большинстве своем россияне не задумываются о людях, живущих рядом. При этом, по его словам, в РФ к мигрантам относятся как к людям «второго сорта»: их унижают, мучают постоянными проверками, «кидают на деньги». При этом люди, отметил Андриянов, вынуждены жить в «каких-то грязных бараках».

«Давно уже пора понять: не надо делить людей на русских, узбеков, американцев, японцев — есть жители планеты Земля. Все должны быть наделены равными правами и возможностями. Ко всем надо относиться с уважением», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В качестве показательного примера активист опубликовал видео, на котором он в футболке с названием движения, встав на одно колено перед человеком в оранжевой накидке, чистит ему обувь.

Подписчики Андриянова в соцсети не поддержали его инициативу, назвав его «чернильницей», а также заявив, что в отличие от чернокожих американцев, которых свозили в США в качестве рабов, мигранты добровольно приезжают в Россию работать и получают за это деньги.