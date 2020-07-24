Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвич призвал россиян встать на колени перед мигрантами 

Павел Тиунов 25 минут назад
Житель столицы Александр Андриянов на своей странице «ВКонтакте» заявил о создании движения «Migrants lives matter» (пер. с англ. — «Жизни мигрантов важны»). Мужчина продемонстрировал, как следует относиться к гостям из соседних республик, встав перед одним из них на колено и почистив ему обувь.
Активист подчеркнул, что в большинстве своем россияне не задумываются о людях, живущих рядом. При этом, по его словам, в РФ к мигрантам относятся как к людям «второго сорта»: их унижают, мучают постоянными проверками, «кидают на деньги». При этом люди, отметил Андриянов, вынуждены жить в «каких-то грязных бараках».
«Давно уже пора понять: не надо делить людей на русских, узбеков, американцев, японцев — есть жители планеты Земля. Все должны быть наделены равными правами и возможностями. Ко всем надо относиться с уважением», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
В качестве показательного примера активист опубликовал видео, на котором он в футболке с названием движения, встав на одно колено перед человеком в оранжевой накидке, чистит ему обувь.
Подписчики Андриянова в соцсети не поддержали его инициативу, назвав его «чернильницей», а также заявив, что в отличие от чернокожих американцев, которых свозили в США в качестве рабов, мигранты добровольно приезжают в Россию работать и получают за это деньги.
Комментарии 66
Общество , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
Подтверждена теория Платона о форме Земли
Подтверждена теория Платона о форме Земли
В Москве начали взрывать СК «Олимпийский»
В Москве начали взрывать СК «Олимпийский»
Видео
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение