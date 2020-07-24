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Россия возобновляет международное сообщение 

Артём Кульша 14 минут назад
Россия возобновляет международное сообщение
Фото: ТАСС
Международное авиасообщение в России будет возобновлено 1 августа. Об этом, как сообщает телеграм-канал Life Shot, рассказали в оперативном штабе по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на территории страны.
Международное авиасообщение, как сообщал «Рамблер», было приостановлено в России 27 марта в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В первой половине июля Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) сообщило о разработке схемы его поэтапного восстановления.
Сегодня в оперативном штабе по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России сообщили, что международное авиасообщение будет возобновлено 1 августа. Это коснется лишь некоторых стран. Их перечень будет обнародован позже. Рейсы туда будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
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Общество , Росавиация
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