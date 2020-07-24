Агаларова разнесли за накручивание националистического угара

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Востоковед Андрей Чупрыгин связал исчезновение армянских товаров из торговой сети «Твой дом» с «националистическим угаром». Об этом сообщает «Взгляд».

Как писал «Рамблер», после обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана конфликты между уроженцами двух стран начали происходить в России.

Сначала посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил, что армянскими товарами запрещают торговать на московском рынке «Фуд Сити» (этот конфликт был разрешен). Позже, по словам дипломата, торговая сеть «Твой дом», принадлежащая азербайджанским бизнесменам, убрала из ассортимента армянские товары.

«Это имеет отношение не к политике, а к накручиванию националистического угара», — так прокомментировал ситуацию Чупрыгин.

Он призвал армян и азербайджанцев «не выносить конфликт за территории, очерченные политической границей».

По словам Чупрыгина, между исчезновением продуктов из магазинов и политическим конфликтом есть прямая связь, но торговая сеть не нарушила закон.