Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конфликты армян и азербайджанцев объяснили «националистическим угаром» 

Мария Иванова 44 минуты назад
Агаларова разнесли за накручивание националистического угара
Фото: РИА Новости
Востоковед Андрей Чупрыгин связал исчезновение армянских товаров из торговой сети «Твой дом» с «националистическим угаром». Об этом сообщает «Взгляд».
Как писал «Рамблер», после обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана конфликты между уроженцами двух стран начали происходить в России.
Сначала посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил, что армянскими товарами запрещают торговать на московском рынке «Фуд Сити» (этот конфликт был разрешен). Позже, по словам дипломата, торговая сеть «Твой дом», принадлежащая азербайджанским бизнесменам, убрала из ассортимента армянские товары.
«Это имеет отношение не к политике, а к накручиванию националистического угара», — так прокомментировал ситуацию Чупрыгин.
Он призвал армян и азербайджанцев «не выносить конфликт за территории, очерченные политической границей».
По словам Чупрыгина, между исчезновением продуктов из магазинов и политическим конфликтом есть прямая связь, но торговая сеть не нарушила закон.
«Владельцам торговой сети, конечно, никто не может указывать на то, какие товары брать, а какие не брать», — отметил Чупрыгин.
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
Комментарии 161
Общество , Андрей Чупрыгин , Вардан Тоганян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определен формат голосования на выборах в сентябре
Определен формат голосования на выборах в сентябре
«Главная угроза». Мощный циклон идет на Россию
«Главная угроза». Мощный циклон идет на Россию
Экс-сотрудник Генпрокуратуры избил ремнем полицейского
Экс-сотрудник Генпрокуратуры избил ремнем полицейского
Лукашенко обратится с посланием к народу
Лукашенко обратится с посланием к народу
Видео
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение