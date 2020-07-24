Ограничений не будет: Собянин призвал ждать вакцину

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не вводить снова ограничительные меры в столице. По его словам, сейчас эпидемиологическая ситуация в мегаполисе спокойная и стабильная, и все, что ждут московские власти в ближайшие недели, — это введение в оборот вакцины от вируса.

«И будем дальше работать с производителями, чтобы они поставляли [вакцину] в необходимых объемах. Как только она появится, то мы незамедлительно приступим к вакцинации», — пояснил Собянин, передает РИА «Новости».

Вместе с тем приезжающие из-за границы должны при себе иметь ПЦР-тест, а если его нет — пройти обследование в лаборатории уже в Москве.

Что касается международных поездок, то Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

«Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Как известно, контакты сейчас осуществляются, но пока решений не принималось», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что пока правительство не делало никаких заявлений на этот счет.

«Именно правительство и штаб занимаются контактами с другими государствами», — подчеркнул Песков.

Ранее в Китае сообщили, что поддерживают связь с Россией о возобновлении авиасообщения.

«Недавно Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) связалось с авиационными властями Китая, чтобы уведомить о том, что Россия с 15 июля будет постепенно снимать ограничения на международные пассажирские перевозки. В настоящее время китайская сторона находится в контакте с российской по этому вопросу», — отметили в МИД КНР.

При этом россияне, которые на фоне закрытия границ проводят летние отпуска на отечественных курортах, обеспокоены тем, что большинство туристов пренебрегают правилами санитарно-эпидемиологической безопасности, из-за чего растет риск заразиться коронавирусом. Об этом они сообщили «Газете.Ru».

Так, по словам москвичей, посетивших Крым, пляжи черноморского побережья переполнены людьми, не соблюдающими социальную дистанцию.

Доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Владимир Оберемок заверил отдыхающих, что подхватить COVID-19 на пляже практически невозможно при условии, что там не тесно.

«Ультрафиолет солнечного света, обладающий в летний период высокой энергией, уничтожает вирусные частицы. Если на пляже больной человек не будет находиться очень близко к вам и контактировать, то шансы заболеть крайне малы», — заявил вирусолог.

«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма.

Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», ― рассказал он, добавив, что соответствующий список регионов уже составлен Ростуризмом.

По словам Мишустина, туристы получат от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от тура.

Также премьер-министр обратил внимание на тот факт, что в настоящий момент туристическая отрасль находится в сложном положении, и призвал россиян поспособствовать развитию новых возможностей для внутреннего туризма.

При этом, судя по спросу на авиабилеты, отечественный туризм восстанавливается весьма активно. В сервисе по поиску авиабилетов Aviasales «Газете.Ru» сообщили, что в июле внутренние перелеты уже восстановились до уровня, которого в компании ожидали в этом году без учета пандемии коронавируса.