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В России назвали сроки массовой вакцинации населения от коронавируса 

Lenta.ru 26 минут назад
Названы сроки массовой вакцинации россиян от COVID-19
Фото: ТАСС
Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать лишь в начале следующего года. Такие сроки назвал источник агентства «Интерфакс» в правительстве страны.
Как определили в кабмине, вакцина станет доступна для всех категорий населения без ограничений только в январе-феврале 2021 года. Перспективными образцами являются разработки, которые ведутся институте имени Гамалеи, отметил собеседник агентства. Согласно оптимистичному сценарию, она будет зарегистрирована в начале августа.
Первыми вакцину получат люди, которые находятся в группе риска, прежде всего медицинские работники, рассказал в четверг, 23 июля глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Сообщалось также, что на третьем этапе исследования вакцины от коронавируса планируется вакцинировать не менее 1600 добровольцев.
По данным на 24 июля, в России выявлено более 800 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших приблизилось к 589 тысячам. Активными носителями вируса остаются 199 тысяч человек. 13 046 пациентов скончалось.
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Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Интерфакс
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