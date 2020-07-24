Названы сроки массовой вакцинации россиян от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать лишь в начале следующего года. Такие сроки назвал источник агентства «Интерфакс» в правительстве страны.

Как определили в кабмине, вакцина станет доступна для всех категорий населения без ограничений только в январе-феврале 2021 года. Перспективными образцами являются разработки, которые ведутся институте имени Гамалеи, отметил собеседник агентства. Согласно оптимистичному сценарию, она будет зарегистрирована в начале августа.

Первыми вакцину получат люди, которые находятся в группе риска, прежде всего медицинские работники, рассказал в четверг, 23 июля глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко . Сообщалось также, что на третьем этапе исследования вакцины от коронавируса планируется вакцинировать не менее 1600 добровольцев.

По данным на 24 июля, в России выявлено более 800 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших приблизилось к 589 тысячам. Активными носителями вируса остаются 199 тысяч человек. 13 046 пациентов скончалось.