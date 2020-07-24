В России выявили 5,8 тысячи случаев коронавируса за сутки 

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 811, до 800 849 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 5 848 человек, за день до этого — 5 862, еще днем ранее — 5 842.

В 25,4 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 8 444 россиянина выписались после выздоровления, 154 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 588 774 пациента, 13 046 человек скончались.

За ними следуют: Красноярский край (134), Ставропольский край (131), Хабаровский край (130), Ростовская область (122), Челябинская область (121), Омская область (115), Оренбургская область (112), Приморский край (112), Ульяновская область (110), Новосибирская область (105), Тюменская область (100).

Менее 100 новых случаев: Саратовская область (94), Краснодарский край (90), Воронежская область (88), Волгоградская область (86), Пермский край (71), Архангельская область (68), Кемеровская область (67), Сахалинская область (65), Кировская область (55), Коми (53), Ивановская область (50), Томская область (49), Якутия (49), Псковская область (48), Ленинградская область (45), Пензенская область (44), Курганская область (43), Чувашия (42), Самарская область (42), Ярославская область (41), Дагестан (40).

Менее 40: Белгородская область (39), Тамбовская область (39), Бурятия (38), Камчатский край (38), Тульская область (37), Башкирия (37), Рязанская область (36), Республика Алтай (36), Республика Тыва (36), Курская область (35), Мордовия (34), Владимирская область (33), Татарстан (31), Астраханская область (30).

Менее 30: Калмыкия (29), Удмуртия (29), Карелия (28), Амурская область (28), Тверская область (27), Ингушетия (27), Вологодская область (26), Адыгея (26), Марий Эл (26), Крым (26), Калужская область (24), Брянская область (23), Карачаево-Черкессия (23). Орловская область (22), Хакасия (20).

Менее 20: Смоленская область (19), Новгородская область (18), Северная Осетия (16), Кабардино-Балкария (15), Забайкальский край (14), Калининградская область (13), Чечня (13), Магаданская область (13), Костромская область (12), Липецкая область (12), Севастополь (6), Еврейская АО (2), Ненецкий АО (1).

Как сообщал «Рамблер», к 24 июля в России провели более 26,3 миллиона тестов на коронавирус, 299 тысяч из них — за последние сутки.