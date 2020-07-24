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В Союзе чеченской молодёжи назвали пережитком прошлого отметку о национальности в паспорте 

Говорит Москва 1 час назад
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Фото: Говорит Москва
В Союзе чеченской молодёжи назвали пережитком прошлого отметку о национальности в паспорте. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сегодня вернуть эту графу, но сделать её добровольной.
Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что это устаревшая практика. По его словам, это может спровоцировать дискриминацию на почве национальной розни.
«Я считаю, что в своё время её правильно отменили, потому что действительно и в 90-е годы слишком большое внимание уделялось и было притеснение по национальному признаку. А сейчас, если это будет в добровольном порядке, с трудом представляю, как это возможно, но, может быть, действительно малые народы захотят подчеркнуть какую-то национальную идентичность, и это поможет её сохранению. Почему бы и нет, но только в таком опциональном порядке. Я считаю, что именно в документах указывать национальность это пережиток, потому что показывать свою национальную идентичность, сохранять язык, культуру и т.д., это работа больше в культурной плоскости, чем отметка в документах».
По его словам, эту процедуру сложно реализовать, потому что россияне получают паспорт с 14 лет, будучи ещё подростками.
«Это как раз моменты, которые меня смущают с точки зрения опциональности всей этой истории. Если уж давать людям возможность ставить национальность, то уже совершеннолетним людям, которые могут принимать решение самостоятельно».
Виталий Милонов уточнил, что национальность можно будет указывать по желанию в графе «особые отметки», не меняя при этом сам паспорт. Это, по его мнению, может стать символом победы над националистическими предрассудками и символизировать открытость российского общества, цитирует его РИА Новости.
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Общество , Рустам Тапаев , Виталий Милонов , Госдума , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва"
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