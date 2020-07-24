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Названы самые пострадавшие от коронавируса россияне 

Артём Кульша 1 час назад
Названа самая пострадавшая от невыплаты зарплат категория россиян
Фото: РИА Новости
Наиболее производительная часть населения России больше других пострадала от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают «Ведомости».
Некоторое время назад Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ) рассчитал индекс потребительских настроений россиян во втором квартале 2020 года на основе ежеквартального опроса населения, проводимого Федеральной службой государственной статистики (Росстат).
Коронавирус сочли непобедимым
Согласно результатам расчета, индекс потребительских настроений снизился на 19% по сравнению с первым кварталом года до отметки -30%. Во время предыдущих кризисов он опускался и ниже, например, до -45% в 1998–1999 годах, однако никогда — столь стремительно. Ранее индекс не терял более 14-15% одномоментно.
Опрос Росстата, продемонстрировавший это, также показал, что больше других от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, пострадала наиболее производительная часть граждан России — люди в возрасте 30-49 лет. Некоторые из них потеряли источники дохода частично или полностью. Всего 43% участников опроса заявили об ухудшении своего материального положения во втором квартале 2020-го по сравнению с первым.
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Общество , Росстат , ВШЭ
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