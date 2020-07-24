Названа самая пострадавшая от невыплаты зарплат категория россиян

Наиболее производительная часть населения России больше других пострадала от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно результатам расчета, индекс потребительских настроений снизился на 19% по сравнению с первым кварталом года до отметки -30%. Во время предыдущих кризисов он опускался и ниже, например, до -45% в 1998–1999 годах, однако никогда — столь стремительно. Ранее индекс не терял более 14-15% одномоментно.

Опрос Росстата, продемонстрировавший это, также показал, что больше других от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, пострадала наиболее производительная часть граждан России — люди в возрасте 30-49 лет. Некоторые из них потеряли источники дохода частично или полностью. Всего 43% участников опроса заявили об ухудшении своего материального положения во втором квартале 2020-го по сравнению с первым.