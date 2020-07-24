В паспорт РФ захотели вернуть национальность

Графу «национальность» в российские паспорта потребовали вернуть многие граждане РФ , заявил в своем обращении к главе Минюста депутат Госдумы Виталий Милонов . Он обратился к руководителю ведомства с просьбой рассмотреть возможность удовлетворения просьб россиян, сообщает РИА Новости.

В письме парламентарий указал, что графу «национальность» в паспортах ликвидировали во многом из-за «негативных явлений позднего СССР»: в частности, из-за определения благонадежности партии по национальному признаку. В результате исчезновение вышеуказанной графы, по его словам, стало демонстрацией «демократического прорыва из мрака красной деспотией».

При этом, подчеркнул Милонов, что обществе существует запрос на документальное сохранение национальной и этнической принадлежности граждан. О желании указать национальность в паспорте заявляют многие россияне, говорится в письме. Реализация идеи, отмечает парламентарий, не должна сопровождаться глобальной реструктуризацией документа: национальность можно указывать на странице «Особые отметки».

Выполнив просьбу жителей страны, резюмирует депутат, можно продемонстрировать открытость российского общества и победу над националистическими предрассудками.