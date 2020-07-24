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В паспорт РФ могут вернуть национальность 

Павел Тиунов и ещё 10 12 минут назад
В паспорт РФ захотели вернуть национальность
Фото: РИА Новости
Графу «национальность» в российские паспорта потребовали вернуть многие граждане РФ, заявил в своем обращении к главе Минюста депутат Госдумы Виталий Милонов. Он обратился к руководителю ведомства с просьбой рассмотреть возможность удовлетворения просьб россиян, сообщает РИА Новости.
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В письме парламентарий указал, что графу «национальность» в паспортах ликвидировали во многом из-за «негативных явлений позднего СССР»: в частности, из-за определения благонадежности партии по национальному признаку. В результате исчезновение вышеуказанной графы, по его словам, стало демонстрацией «демократического прорыва из мрака красной деспотией».
При этом, подчеркнул Милонов, что обществе существует запрос на документальное сохранение национальной и этнической принадлежности граждан. О желании указать национальность в паспорте заявляют многие россияне, говорится в письме. Реализация идеи, отмечает парламентарий, не должна сопровождаться глобальной реструктуризацией документа: национальность можно указывать на странице «Особые отметки».
Выполнив просьбу жителей страны, резюмирует депутат, можно продемонстрировать открытость российского общества и победу над националистическими предрассудками.
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Общество , Виталий Милонов , Госдума , Минюст РФ , РИА Новости
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