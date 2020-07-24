Двухколесный бум: в мире массово скупают велосипеды 

Небывалый спрос на велосипеды привел к дефициту этого двухколесного транспорт на мировом рынке. Только в России за последние месяцы продажи выросли вдвое, а во Франции — в три с половиной раза. О том, как весь мир стал активно крутить педали, узнавал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Барбаш.

В веломастерской аншлаг. Столько заказов здесь еще не было. Даже до пандемии коронавируса. Желающих отремонтировать двухколесный транспорт или собрать эксклюзивную модель — длинная очередь.

«Велосипедистов стало больше, поломок у них больше, и обслуживают велосипеды люди регулярно», — рассказал владелец веломастерской Олег Кирчев.

Спрос на велосипеды начал расти ещё в мае. Тогда резко подскочили онлайн-продажи. А после отмены режима самоизоляции россияне бросились массово скупать двухколёсный транспорт в магазинах. По оценкам экспертов велосипедов в России за последние два месяца продано вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году. И ажиотаж не стихает.

«А что для вас велосипед? Велосипед это удовольствие прежде всего для меня», — отметил велолюбитель Андрей. Продажи пошли вверх после карантина. Многие соскучились по прогулкам, стало больше и тех, кто ведет активный образ жизни. И пока фитнес-центры временно были закрыты, любители спорта искали замену. Еще одна причина россияне пока стараются меньше пользоваться общественным транспортом из-за коронавируса. Одни снова пересели на машины и встали в пробках, другие выбрали электросамокаты и велосипеды.

«Мы смотрим, у кого-то цены поднялись, там на горные велосипеды, у кого-то на прежнем уровне держится, кто-то сезонные скидки делает и остатки распродает. Тренды разнонаправленные», — добавила учредитель компании по созданию велоинфраструктуры Юлия Гончарова

Велобум охватил сегодня весь мир. Во многих магазинах закончились бюджетные модели велосипедов. Продавцы вынуждены даже закупать для перепродажи подержанный транспорт. Правительства европейских стран безопасный в условиях пандемии способ отдыха поддерживают. Так, во Франции веломастерские снижают клиентам счет на 50 евро. Позже эти средства им возвращает государство.

«Увеличилась скорость развития велоинфраструктуры, те планы, которые были на четыре года, выполнены за месяц, проложены сотни километров велодорожек, открыты десятки станций велопроката в новых районах, именно для развития велоструктуры, чтобы люди могли этим пользоваться», — сказал житель Барселоны Денис Москалец.

Вместе с велосипедами резко выросли так же продажи скейтбордов, самокатов и роликовых коньков.